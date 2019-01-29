خدمات الشورى تدرس طلب المناقشة حول الخدمات الطبية

الدوحة - قنا:
اجتمعت أمس ثلاث لجان في مجلس الشورى هي: لجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمقراتها في القصر الأبيض.
وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة أمس اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، حيث قامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة حول الخدمات الطبية في دولة قطر، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند، حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود «وقود» لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أمس أيضاً اجتماعاً لها، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، حيث قامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة حول حوادث السير في دولة قطر. وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
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