بدء تطبيق برنامج طب الأسرة بمركز أم غويلينة

كتب- عبدالمجيد حمدي:

أكدت الدكتورة شوقية الماجد استشاري أول طب الأسرة ومديرة مركز أم غويلينة الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المركز بدأ الأحد تطبيق برنامج طب الأسرة الذي يتم من خلاله تحديد أطباء معينين لكل عدد من الأشخاص خاصة من الأسرة أو العائلة الواحدة ما يسهم في زيادة ارتباط المريض بالطبيب ويخلق بينهما حاله من التواصل الاجتماعي والصحي، ما ينعكس على حالة المراجعين بشكل إيجابي. وقالت د.شوقية في حوار مع الراية : إن برنامج طب الأسرة يتلخص في أن يكون كل 2000 مراجع على الأقل تابعين لطبيب أسرة واحد بحيث يكون هذا الطبيب هو المسؤول الأول عن الرعايه الصحية ومتابعة المراجعين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وفي حال عدم وجود هذا الطبيب فإنه يتم تحويلها إلى طبيب آخر من نفس فريق طبيب الأسرة لافتة الانتباه إلى أن الأطباء في المركز تم تقسيمهم إلى مجموعة من الفرق التي تتكامل فيما بينها في توفير الخدمات الطبية للمرضى.

ولفتت إلى أن الخدمات المقدمة من قبل طبيب الأسرة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشمل عيادة الطب العام التي من خلالها يتم علاج و متابعه الأمراض الحادة والمزمنة الأمراض المزمنة غير الانتقالية والأمراض الانتقالية، ومتابعة المرأة الحامل في جميع مراحل حملها و متابعة المرأة بعد الولادة و المرأة السليمه والإرشاد في عملية تخطيط الأسرة و بالإضافة إلى الفحص المبكر للكثير من الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والدهون في الجسم والفحص المبكر للعديد من أنواع السرطان كسرطان الثدي والقولون وعنق الرحم. وقالت إن طبيب الأسرة هو طبيب مؤهل علمياً في هذا التخصص ولديه من المعلومات والمهارات ما يؤهله لتقديم الخدمات الطبية الشاملة ولذلك يعتبر طبيب الأسرة هو المستشار والمرشد الصحي لجميع أفراد الأسرة والمجتمع لافتة إلى أن طبيب الأسرة يقوم برفع المستوى العام للصحة لأن أطباء الأسرة يتمتعون بمميزات تجعل علاقتهم بالمرضى فريدة ما ينعكس إيجابياً على صحتهم وصحة أسرهم نظراً لما يقدمونه من رعاية صحية شاملة ترعى المريض من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية، موضحة أن جميع العيادات العامة بالمركز تحولت إلى عيادات طب الأسرة، مؤكدة أن البرنامج يقلل فترات الانتظار في الكثير من التخصصات الطبية.



زيادة عيادات الأسنان

أوضحت د. شوقية الماجد أن المركز يوجد به عيادات تخصصية للأسنان وقد تم العمل على زيادتها خلال الفترة الماضية حيث إنها تستقبل يوميًا عددًا محددًا من المرضى حسب المواعيد التي يتم منحها لهم ، فضلاً عما تستقبله من حالات طارئة في الأسنان لافتة إلى أن كل عيادة تستقبل حالتين يوميًا. وأكدت أن نظام المواعيد ينظم العمل بالعيادات التخصصية حيث إن خدمات الأسنان مثلا تتبع السياسات الخاصة بالتحويل للحالات التي تستدعي ذلك، موضحة أن عيادات الأسنان تشهد إقبالًا كبيرًا من المراجعين يوميًا سواء من خلال المواعيد أو من خلال الطوارئ. وأوضحت أن المركز لا يوجد به قسم لخدمة طوارئ الأطفال ولكن على الرغم من ذلك فهو لا يرفض الحالات الطارئة إذا وصلت إلى المركز بحيث يتم تقييمها وعمل الإسعافات الأولية لها وإذا استدعى الأمر يتم تحويلها إلى الطوارئ حيث العناية الطبية المناسبة.

استقبال حالات مرضية بدون مواعيد مسبقة

قالت د. شوقية إن المركز لا يرفض استقبال أي حالة مرضية تأتي بدون موعد مسبق من خلال خدمة حياك 107 على الرغم من أن تسجيل موعد مسبق يعد أحد السبل المهمة لراحة المريض والوصول السهل والسريع إلى الطبيب بالالتزام بالموعد المقرر كاشفة في الوقت نفسه عن وجود نسبة غير قليلة من المراجعين الذين يتخلفون عن مواعيدهم المسجلة طبقًا لخدمة حياك 107. وطالبت بضرورة نشر الوعي بين المراجعين للالتزام بالمواعيد التي يتم تسجيلها أو على الأقل الاتصال بالخدمة مرة أخرى للتنبيه على إلغاء الموعد أو تغييره حتى يتسنى الاستفادة من الموعد وتسجيل مريض آخر ربما ينتظر لفترة من الوقت لحين الحصول على موعد. وتابعت إنه فى حال عدم تسجيل موعد مسبق من قبل المراجع فإنه يتم استقباله وتقييم حالته الصحية من خلال فريق تمريضي مؤهل لهذا الغرض ويتم تحديد الموعد المناسب للحالة لإجراء الفحص الطبي، سواء كان في نفس «الشفت» أو في الشفت التالي على أكثر تقدير.

53 ألف شخص مسجلون بالمركز

قالت د. شوقية الماجد إن عدد المسجلين في مركز أم غويلينة الصحي يبلغ أكثر من 53 ألف شخص ,لافتة إلى أن المركز يستقبل يوميا حوالى 250 مراجعا ,و أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي فقط استقبل المركز أكثر من 45 ألف مراجع.

وأوضحت أن أكثر الأمراض انتشارًا بين المراجعين هي أمراض الأنفلونزا ونزلات البرد خاصة في موسم الشتاء في الفترة الحالية بالإضافة إلى الأمراض المزمنة المتمثلة في السكري والضغط والسمنة وارتفاع نسب الكوليسترول.