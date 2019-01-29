قطر تشارك في معرض الكويت الدولي للاختراعات

الكويت - قنا:

انطلق المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط تحت شعار «لقاء المستثمرين بالمخترعين» بمشاركة 9 مخترعين من النادي العلمي القطري بواقع 11 اختراعاً، بالإضافة إلى مشاركة 41 دولة، ويستمرّ حتى 30 من شهر يناير الحالي. وقالت السيدة فاطمة المهندي رئيسة وفد دولة قطر المشارك في المعرض والمديرة الإدارية للنادي العلمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «‏‏قنا»‏‏، إن النادي حريص على المشاركة في المعرض الدولي الذي يقام سنوياً في دولة الكويت، ويعدّ من المعارض التي يتم تقييمها عالمياً بعد معرض جنيف للاختراعات، مشيرة إلى أن الاختراعات تنوّعت ما بين الأمور التكنولوجيّة والأمنيّة.

وأكدت السيدة فاطمة المهندي حرص دولة قطر ممثلة في النادي العلمي القطري والعديد من الجهات المعنيّة، على دعم أصحاب المشاريع الابتكارية مادياً ومعنوياً ومساعدتهم في تنفيذ أفكارهم إلى أن تتحوّل من فكرة إلى نموذج، موضحة أن النادي يقوم بدعم ومساعدة المبتكرين من البداية وحتى الحصول على براءة الاختراع ومن ثم عمل المنتج لطرحه في الأسواق. ووجهت المهندي الدعوة لأصحاب المشاريع والأفكار الإبداعيّة في دولة قطر والتي تم دعمها للمشاركة في المحافل الدوليّة والخليجيّة، موضحة أهداف النادي في توفير بيئة علمية إبداعيّة وجذّابة تمكّن الشباب من التعلم والابتكار بما يخدم المجتمع القطري.