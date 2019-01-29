رواج السجائر والشيشة الإلكترونية على انستجرام وفيس بوك

كتب - حسين أبوندا: انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيس بوك عدد كبير من الصفحات الخاصة ببيع السجائر والشيشية الإلكترونية رغم منع تداولها أو بيعها في قطر بالطرق الرسمية سواء في المحلات المتخصصة ببيع التبغ ومشتقاته أو محلات السوبرماركت. الراية رصدت عدداً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في بيع هذا النوع من السجائر والشيشية حيث وجد التجار فيها منفذاً آمناً بالنسبة لهم لبيع تلك المنتجات الممنوعة بحسب المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته بحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة والشيشة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين. ويعرض هؤلاء التجار بيع النكهات الخاصة بالشيشة والسجائر الإلكترونية والتي تتنوع بين الفاكهة بمعظم أنواعها والفانيليا واللوز ونكهة التبغ نفسه، وغيره من النكهات التي تجد إقبالاً كبيراً من مستخدمي هذا النوع من السجائر والشيشية. وأصبحت السجائر والشيشية الإلكترونية تتخذ أشكالاً متنوعة منها ما هو على شكل «فلاش ميموري» ومنها ما هو على شكل زجاجة عطر صغيرة وغيرها من الأشكال. وعمد بعض الأشخاص لإنشاء نادٍ خاص بعشاق الشيشية الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تداول وبيع النكهات وإعطاء النصائح المتعلقة بهذا المنتج.

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