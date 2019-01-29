إطلاق الشيخ بدر العتيبي بعد 9 أشهر من الاعتقال

الرياض - وكالات:

أطلقت السلطات السعوديّة سراح الشيخ بدر بن علي العتيبي بعد اعتقال دام 9 أشهر بسبب تغريدة أبدى فيها رأيه في مسابقات المصارعة الحرة التي قررت المملكة استضافتها، حسبما نشر حساب «معتقلي الرأي»، على موقع تويتر أمس. واعتقل «العتيبي» في 29 أبريل الماضي، عقب نشره تغريدة انتقد فيها توقيع هيئة الرياضة السعودية عقود احتكار لبطولات المصارعة العالمية، خاصة بعد نقل التلفزيون السعودي الرسمي فعاليات افتتاح بطولة «WWE»، وظهر فيها عدد من المصارعات شبه عاريات ما أثار موجة غضب في حينها. وقال «العتيبي» في إحدى تغريداته المنتقدة للحدث «المصارعة الحرة! بصورتها الشيطانية المنتشرة اليوم: حرام باتفاق المسلمين.. وصرف المال في غير وجهه ومشاهدتها حرام، وحضورها حرام». وفي أكتوبر الماضي كشف حساب «معتقلي الرأي» أن ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، رفض قبول الشفاعة للإفراج عن الشيخ «العتيبي»، والتي تقدّم بها عدد من المقرّبين منه، وأصرّ على بقائه في المعتقل على الرغم من كونه من أشدّ المؤيّدين له.

وكانت المملكة العربية السعودية ومن خلال الهيئة العامّة للرياضة قد وقعت في فبراير الماضي، اتفاقاً يقضي باحتكار المملكة إقامة منافسات مصارعة WWE على أراضيها لمدة 10 سنوات، للمرّة الأولى في تاريخ هذه المسابقة. ويقبع المئات من الدعاة وأساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين في سجون المملكة منذ تولي «ابن سلمان» ولاية العهد، يلقى انتقادات حقوقية واسعة، خاصة مع توارد أنباء عن تعرّض بعضهم للتعذيب على خلفية آرائهم، وتدهور صحة آخرين، من بينهم الشيخان سلمان العودة، وعلي العمري.