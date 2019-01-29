وسط تصاعد الخلاف بين أجنحة التنظيم

سوريا - وكالات:

قالت مصادر مطلعة إن قوات سوريا الديموقراطية تحاصر حالياً تنظيم داعش في منطقة تبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مربّعة قرب الحدود العراقية وتستعد للتقدم ضده. وقال قائد عمليات قوات سوريا الديموقراطية في منطقة هجين هفال روني لوكالة فرانس برس: «من ناحية جغرافية لم يبق تحت سيطرة الدواعش سوى أربعة كيلومترات من الباغوز وصولاً إلى الحدود العراقية».

ومنذ تأسيسها خاضت هذه القوات، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، معارك كبرى ضد التنظيم. وطردته من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.

وأشار القيادي الذي يستخدم اسمه العسكري إلى أن قواته تنتظر «إتمام التحضيرات اللازمة» للتقدم في آخر بقعة يتواجد فيها الجهاديون.

وتوقع أن تنتهي السيطرة الجغرافية للتنظيم قريباً «ويبقى التمشيط والتخلّص من الفلول والألغام وهذا يحتاج بعضاً من الوقت».

وأضاف «مرات كثيرة ناقشنا ما الذي يتيح للدواعش أن يحاربوا والبقاء بهذا التنظيم حتى الآن، هذا يدل على أن قيادات كبيرة مازالت موجودة في المنطقة».

وأوضح القيادي «لديهم أسرى مننا ونحاول الآن استعادتهم وإنقاذ آخر المدنيين هناك».