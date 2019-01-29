الإمارات درّبت 30 ألف مقاتل من الميليشيات الانفصالية

إسطنبول - وكالات:

تناول محلل يمني الدور الإماراتي في اليمن، لا سيما في الجنوب، و”مطامعها” في البلد الذي يُعاني من الحرب وأزمة سياسية وإنسانية.

وقال رئيس مركز “يني يمن” الإعلامي (مقره إسطنبول)، صالح الجبري “، إن “الإمارات بعد تحرير عدن من الحوثيين، ظهرت مطامعها، إذ صنعت لها ميليشيات في المحافظة الجنوبية، وشوهت سمعة الشرعية في داخل المناطق المحررة في عدن ولحد وأبين وشبوة وحضر موت، وكلها محسوبة على المناطق الجنوبية”. وأضاف إن أبو ظبي كوّنت ميليشيات يبلغ عددها 30 ألف مقاتل من القوات الانفصالية المحسوبة على الإمارات.

وبحسب الجبري، فقد “كوّنت الإمارات أحزمة أمنية كما في عدن، وهذه خارجة عن الجيش الوطني والشرعية، يعني أن الإمارات تسبّبت بدولة داخل دولة، وكأنها كيان محتل، حتى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لا يعود من الرياض إلى اليمن إلا بإذن من الإمارات”. وأكّد أن هادي ما يزال في صراع مع الإمارات، وسبق أن حاول تغيير المحافظ السابق، وقتل، والإمارات منعت وزير الشباب والرياضة من دخول آسيا منذ أيام، بالإضافة إلى قصص وشواهد كثيرة.

وتابع أن الإمارات “دعمت كذلك ميليشيات سلفية مدخلية في عدن، بقيادة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اسمه هاني بن بريك، ودعمت عناصر وشخصيات انفصالية مثل مدير الأمن في عدن شلال شايع، ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، الذي كان محافظ عدن، ثم غيّره هادي نكاية في الإمارات”. وأوضح أن “هؤلاء ليسوا كميليشيات الحوثي، فالحوثيون يقاتلون بالعقيدة، وأنهم سيدخلون الجنة، وأن الشعب اليمني عبارة عن عبيد، أما الذين تدعمهم الإمارات فتسيرهم المصالح والمال”.

ولفت إلى أنّ الإمارات أيضاً “تدعم ما يسمّى بميليشيات النخبة من الشبوة، والنخبة الحضرمية، وكلها تتبع أبو ظبي وخارجة عن إطار الجيش الوطني”.

وعلى الرغم من نفوذ الإمارات في الجنوب، رأى الجبري، أنّها حتى ولو سيطرت بقوة الميليشيات، لكن لا يمكن أن يكون لها وجود عسكري على الأراضي اليمنية.

وأوضح أنّ الإمارات لديها نفوذ في الجنوب، ولم تستطع أن تؤسس عملاً لها في الشمال ما عدا شبوة.

وفي معرض حديثه، لفت إلى إرادة من الإمارات والتحالف بإبقاء على نفوذ للحوثيين في “المناطق المحررة”، فعملت على الإبقاء على بعض المُديريات بيد الحوثي في المُحافظات التي تمّت استعادتها.

وأكّد أن الإمارات والتحالف العربي، ما استعادوا محافظة في الشمال اليمني، إلا وأبقوا فيها مديرية تابعة للحوثيين، والمدينة الوحيد في المنطقة الشمالية التي تمّ تحريرها مئة بالمية هي شبوة فقط، قبل ستة أشهر.

وأوضح أن أهداف الإمارات في اليمن تتلخص بالسيطرة على الموانئ فيها بشكل أساس، بما فيها ميناء بلحاف الذي يعدّ أكبر مشروع يمنيّ لتصدير الغاز المسال، وميناء عدن الذي ساهمت باستعادته ولكنه بات شبه مشلول، وكذلك ميناء المخا والضبة في حضر موت، والاستيلاء على الجزر اليمنية مثل سقطرى الإستراتيجية.