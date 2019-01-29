فودافون قطر تكشف عن شبكتها الحديثة «جيجا نت»

الدوحة- الراية:

كشفت شركة «فودافون قطر» أمس عن شبكتها الحديثة «جيجانت» (GigaNet) والتي هي بمثابة شبكة المستقبل. وبذلك تجسد فودافون وعدها للعملاء ولقطر بتبني أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية.

وأطلقت فودافون حملتها الترويجية للشبكة الحديثة «جيجانت» (GigaNet) خلال فعالية خاصة استضافتها لهذه المناسبة في فندق «فورسيزونز». ويأتي هذا الإنجاز بعد قرابة 10 سنوات على بدء تشغيل شبكة اتصالات «فودافون قطر» لأول مرة في مارس 2009، حيث تمكنت الشركة خلال هذه الفترة من تصدّر حقبة التطور الرقمي لقطاع الاتصالات في قطر.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون قطر»: تعد قطر واحدةً من أكثر دول العالم تقدماً على صعيد التكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية التقنية، وريادة الابتكار. وأضاف: أنا فخور جداً بالدور الذي لعبناه لنكون في صدارة العصر الرقمي، وهو دور محوري جعل منا شريكاً رائداً في توفير المنصات الذكية وحلول الاتصال لمدن المستقبل الذكية عبر شبكة الجيل الرابع 4G، والآن عبر شبكة الجيل الخامس 5G التي دخلت مؤخراً حيز التشغيل التجاري، وصولاً إلى حضورنا المتنامي في مجال خدمات النطاق العريض، ومنظومتنا المتكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية.

وقال: وهناك العديد من التجارب الرقمية عالمية المستوى التي نقدمها لعملائنا، وهي جزء من الاستثمارات التي قمنا بها حتى اليوم بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال قطري. وأضاف: وكما كنا في بداية مسيرتنا قبل نحو 10 سنوات، سنواصل التزامنا بريادة الابتكار الرقمي في قطر لنبقى في صدارة المساهمين بتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر 2030.

وردا على سؤال حول مجالات استثمار 8 مليارات ريال خلال السنوات العشر الماضية قال الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني إنها شملت مجالات متعددة والحصة الأكبر منها كانت في مجال الهاتف الجوال واستثمارات أخرى تعلقت بالبيانات والبنية التحتية.

وقال إن الاستثمارات الجديدة ستكون ضخمة ومنها ما يتعلق بشبكة 5G والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وحول شبكة 5G كشف الشيخ حمد بن عبد الله أنه خلال الأشهر الستة القادمة ستصل أول الأجهزة اليدوية.. مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستخدامات الأخرى لشبكة 5G ومنها ما يتعلق بالتطبيقات المنزلية وخدمات التوصيل للمنازل والسيارات وغيرها. وأضاف بأن العالم يستكشف.. ونحن جزء من هذه العالم وسنواكب التطور في هذه الخدمات الجديدة. وقال إن شبكة «جيجا نت» ستكون بمثابة المظلة لفودافون قطر.. متوقعا أن تشهد خدماتها تطورا كبيرا خلال العامين المقبلين.

استعرض إنجازات الشركة.. رامي بقطر:

تطوير البنية التحتية لشبكة الخطوط الثابتة

ضخ استثمارات.. وتحسين مستويات الكفاءة والابتكار

تناول رامي بقطُر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «فودافون قطر»، الإنجازات التقنية التي حققتها «فودافون قطر» لغاية الآن ومكّنتها من تصدر العصر الرقمي.. مشيرا إلى أن الشركة بلغت منعطفاً مهماً قبل نحو خمس سنوات عندما استثمرت أموالاً طائلة في تحديث شبكتها بالكامل لمواكبة أحدث التقنيات في عالم الاتصالات الجوالة.

وقال بقطُر: بالإضافة إلى اهتمامنا الكبير بتحسين تغطية شبكتنا داخل المباني وخارجها، شرعنا أيضاً في نشر تكنولوجيا الجيل الرابع 4G عبر جميع مواقع شبكتنا. وقد أتاح ذلك للعملاء إمكانية الاتصال بالإنترنت بسرعات فائقة تصل إلى 1 جيجابيت في الثانية. وانطلاقاً من إدراكنا لاحتياجات عملائنا ومواكبتهم أثناء أسفارهم الكثيرة خارج البلاد، ركزنا أيضاً على توفير تجربة تجوال دولي فريدة من نوعها؛ وهي تتضمن أوسع تغطية ممكنة لشبكة الجيل الرابع أثناء التجوال في 83 دولة وعبر شبكات 129 مشغل اتصالات حول العالم.

وأضاف: كانت جهودنا هذه محط تقدير واسع النطاق على المستويين المحلي والعالمي، فقد تصدرت شبكة «فودافون قطر» في عام 2018 نتائج التدقيق الشامل الذي أجرته «هيئة تنظيم الاتصالات» لجودة الاتصالات الصوتية والإنترنت، حيث احتلت «فودافون قطر» المرتبة الأولى لخدمة الإنترنت المحلية بتحقيقها معدل السرعة العليا للتحميل والتنزيل. وبالنسبة لخدمة المكالمات الصوتية، سجلت الشركة أسرع وقت لإجراء المكالمات وأفضل جودة للصوت. وحازت الشركة أيضاً للسنة الثالثة على التوالي على تصنيف «المشغل الرائد» من الاتحاد الدولي لشركات الهواتف المتحركة .

وأضاف بقطُر: أحرزت فودافون قطر تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية لشبكة الخطوط الثابتة عبر مناطق عدة في قطر. كما نفخر بدعم العديد من المشروعات الكبرى في البلاد عبر تزويدها بالبنية التحتية لخطوط الهواتف الثابتة التي تشكل عصب عملياتها. وخلال الأشهر السبعة الماضية فقط، قمنا بتوفير شبكة ألياف ضوئية تصل سرعتها إلى 1 جيجابت في الثانية عبر أكثر من 20 موقعاً في أنحاء قطر بما فيها جزيرة اللؤلؤة، ومشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، والمدينة التعليمية، والطريق الدائري الثالث، وطريق الخور، والخليج الغربي، والوكير وغيرها.

وقال: ستوفر شبكتنا لخطوط الهاتف الثابت ما تحتاج إليه قطر من بيئة تنافسية مستدامة تعود بالفائدة على الشركات والأفراد من خلال التشجيع على بذل المزيد من الاستثمارات، وبالتالي تحسين مستويات الكفاءة والابتكار.

دييجو كامبيروس:

جيجا نت.. فرص واسعة وتجربة رقمية عالمية

توفير حلول تقنية لتحقيق النمو والاستدامة

الدوحة - الراية:

قال دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «فودافون قطر»: تتقدم حقبة التطور الرقمي اليوم بخطى متسارعة، ما يفتح باباً واسعاً من الفرص التي تساهم بتغيير وتحسين أساليب العيش وطريقة العمل. وبالنسبة لسكان قطر، ستتيح شبكة فودافون الحديثة «جيجانت» تجربة رقمية من بين الأفضل في العالم، وبالتالي فتح آفاق النمو أمامهم إلى أبعد الحدود، وتمكينهم من العيش بطريقة أفضل حاضراً ومستقبلاً.

وأضاف كامبيروس: أما بالنسبة للشركات، فتوفر «جيجانت» شراكة حقيقية لبناء مستقبل أفضل مستندة على أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحقيق النمو والاستدامة. وقال: وتندرج هذه الشبكة الحديثة في إطار التزامنا بمساعدة قطر على بلوغ مستقبل رقمي غنيّ بالفرص الرائعة.