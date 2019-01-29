مهرجان قناة كارتييه ينطلق غداً

الدوحة - الراية:

تستضيف الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، مهرجان قناة كارتييه للمرة الثانية ضمن مواقع مختلفة في منطقة قناة كارتييه بجزيرة اللؤلؤة-قطر، وذلك اعتباراً من غد 30 يناير وحتى 2 من فبراير المقبل، من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة ليلاً.

سيتم تنظيم عدد من الفعاليات التي تجمع ما بين الفنون والموسيقى والأنشطة الترفيهية والتي تستهدف الأطفال والعائلات سواء من المقيمين والزوّار على حدٍ سواء. سيتمكّن الأطفال من الاستمتاع بالألعاب والأنشطة في الأقسام المخصصة لهم، في حين ستستمتع العائلة بأكملها برحلات التاكسي المائي للتنزه عبر القنوات المائيّة ومشاهدة عروض مسرحية للألعاب البهلوانية وعروض راقصة بالتقنيات الضوئية وعزف موسيقى الجاز وعروض النفخ بالزجاج وعروض نافورة المياه الموسيقية. كما سيكون هناك أكشاك للعب حيث يمكن للزائرين الفوز بجوائز عديدة، إضافة إلى عرض للأفلام في الهواء الطلق.