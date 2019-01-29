انتعاش السيولة يعود بالبورصة للمكاسب

الدوحة - الراية:

ارتفعت بورصة قطر أمس بدعم نمو 5 قطاعات تَقدمها العقارات، وسط انتعاش بالسيولة. وسجل المؤشر العام، ارتفاعاً بمقدار 36.59 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10 آلاف و704.73 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بمقدار 19.23 نقطة، أي ما نسبته 0.48 % ليصل إلى 4 آلاف و65.58 نقطة.

كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعاً بمقدار 16.45 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و236.17 نقطة. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعات العقارات، والصناعة، والنقل، والاتصالات، والبنوك، بينما تراجع قطاعان أولهما البضائع، والثاني التأمين. وجاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بـ 2.7 %. وارتفع الصناعة 0.54 % والبنوك 0.06%. وعلى الجانب الآخر انخفض البضائع 0.6 %.

وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 615.7 مليار ريال.

وقفزت التداولات أمس، حيث صعدت السيولة إلى 303.43 مليون ريال، مقابل 164.93 مليون ريال بالأمس، وارتفعت أحجام التداول عند 10.34 مليون سهم، مقارنة بـ5.53 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 128.1 مليون ريال. وسجل مؤشر القطاع ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة، أي ما نسبته 0.06 % ليصل إلى 3 آلاف و901.18 نقطة.

وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكيّة، تداول 463.3 ألف سهم بقيمة 35.5 مليون ريال. وجرى تداول 2.4 مليون سهم في قطاع الصناعة، بقيمة 57.6 مليون ريال. وارتفع مؤشر القطاع بمقدار 18.42 نقطة، أي ما نسبته 0.54 % ليصل إلى 3 آلاف و431.25 نقطة.

وشهد قطاع التأمين، تداول 136.8 ألف سهم بقيمة تصل إلى 4.9 مليون ريال. وجرى تداول 2.8 مليون سهم في قطاع العقارات بقيمة 50.3 مليون ريال. وارتفع مؤشر القطاع بمقدار 64.62 نقطة، أي ما نسبته 2.7 % ليصل إلى ألفين و458.97 نقطة.