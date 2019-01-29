القطرية تتسلم طائرتين جلفستريم G500

الدوحة ـ الراية:

قالت القطرية لطائرات رجال الأعمال إنها أصبحت رسمياً المشغل العالمي الأوّل لطائرة جلفستريم G500 بعد أن حلّقت الطائرة في رحلتها التجارية الأولى مؤخراً.

وتسلّمت القطرية لطائرات رجال الأعمال طائرتَين من طراز جلفستريم G500 الشهر الماضي، حيث حصلت الطائرتان على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني لبدء عملياتها التجارية.

وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخُطوط الجوية القطرية: سوف تقدّم الطائرتان الجديدتان من طراز جلفستريم G500 تجربة سفر مميزة لمسافرينا الذين يتطلّعون إلى أن يستمتعوا برحلة استثنائية. وبالإضافة إلى هاتَين الطائرتين، سوف نتسلّم خلال الفترة القادمة خمس طائرات أخرى من هذا الطراز لنقدّم لمسافرينا المزيد من خيارات السفر الراقية إلى المزيد من الأماكن حول العالم.

أسرع الطائرات

وتعدّ طائرة جلفستريم G500 إحدى أسرع الطائرات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال. وترسي مقصورة هذه الطائرة معايير جديدة لتجربة السفر، حيث تعد إحدى أكثر المقصورات هدوءاً في قطاع الطيران، وأفضلها توفيراً لضغط جوي مُناسب، لتمكّن الركاب على متنها من الاستمتاع براحة لا مثيل لها.

وتعمل طائرة جلفستريم G500 بمحركات برات آند ويتني كندا PW800 التي تمّ تصميمها خصيصاً للطائرات السريعة وذات المدى الطويل والتي تحلّق إلى ارتفاعات عالية. وبالإضافة إلى كونها إحدى أكثر الطائرات كفاءةً في قطاع الطيران الخاص، يُتيح المدى الطويل للطائرة القدرة على التحليق من إسطنبول إلى كيب تاون، أو من لوس أنجلوس إلى لندن، أو من سان فرانسيسكو إلى طوكيو مباشرةً وبدون توقّف.

مقصورة مُتطوّرة

وتوفّر مقصورة الطائرة تكنولوجيا متطوّرة من ناحية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والإنترنت فائق السرعة ونظام أوريكس ون الترفيهي وشبكة لاسلكية محلية ونظام جلفستريم لإدارة المقصورة الذي يتيح للمسافرين الفرصة لاستخدام أجهزتهم الشخصية للتحكم بالصوت والفيديو والضوء والحرارة وتعتيم النوافذ وغيرها من الوظائف.

وكشفت القطرية لطائرات رجال الأعمال لأوّل مرّة عن هذه الطائرة خلال فعاليات اليوم الافتتاحي لمعرض فارنبره الجوي 2018.

أسطول حديث

وتسيّر القطرية لطائرات رجال الأعمال حالياً 15 طائرة حديثة، بما في ذلك خمس طائرات جلفستريم G650ER، وطائرتان G500 وثلاث طائرات بومبارديه تشالنجر 605، وأربع طائرات غلوبال 5000، وطائرة واحدة غلوبال XRS. ومن المتوقّع للقطرية لطائرات رجال الأعمال أن تتسلم خمس طائرات G500، وطائرة من طراز G650ER التي تعدّ الشركة المشغّل العالمي الأكبر لهذا الطراز في العالم. ويُساهم أسطول الطائرات المُتنامي للقطرية لطائرات رجال الأعمال في تمكين الشركة من خدمة جميع الأسواق المُهمّة على الوجه الأمثل، حيث تتيح لكبار الشخصيات من عملائها إمكانية الاستمتاع بخدمات لا تضاهى من أي وجهة في مُختلف أنحاء العالم. وتشغّل الخُطوط الجوية القطرية الحائزة عدة جوائز عالمية أسطول طائرات حديثاً يضمّ أكثر من 200 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة رئيسية للعمل والسياحة في مُختلف أنحاء العالم.