مواني قطر تحصل على الشهادة الدولية لإدارة السلامة

الدوحة- الراية:

حصلت شركة مواني قطر على الشهادة الدولية لإدارة السلامة ISM-Code من هيئة التصنيف والإشراف الفرنسية العالمية Bureau Veritas، في خطوة تؤكد جودة الخدمات البحرية في مواني قطر لتصبح بين الشركات القليلة في الدولة الحاصلة على هذه الشهادة العالمية. وقد تسلم الشهادة المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في شركة مواني قطر بمقر الشركة أمس.

وأعرب المهندس نبيل الخالدي بهذه المناسبة عن سعادته لاجتياز مرحلة التدقيق الصارمة من قبل الوكالة، والتي تكللت بالنجاح في الحصول على واحدة من الشهادات المرموقة عالمياً لإثبات التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث، مشيراً إلى أن هذه الشهادة تعد إضافة جديدة للإنجازات التي حققتها الشركة مؤخراً بحصولها على شهادات الأيزو في نظام إدارة الجودة 9001، وشهادة ISO 14001 لنظام إدارة البيئة وOHSAS 18001 لنظام إدارة الصحة المهنية والسلامة من قبل لويدز ريجستر كوالتي أشورانس، إحدى هيئات الاعتماد البريطانية المعترف بها عالمياً.

وأوضح الخالدي أنّ هذا الإنجاز الأخير يمثل نقلة نوعية ليس على صعيد تعزيز العمليات التشغيلية ورفع كفاءة وحدة الخدمات البحرية فحسب، بل على مستوى الارتقاء بقدرات الشركة التنافسية في مجال الخدمات البحرية، كما يعكس سعي مواني قطر الدؤوب لتأمين خدمات بحرية ذات مستوى عالمي لعملائها وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات والأهداف الرامية لتعزيز مكانة القطاع البحري في الدولة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الهام تحقق بفضل العمل الجاد والجهود الكبيرة التي قام بها فريق وحدة الخدمات البحرية في الشركة والذي يتمتع بمهنية عالية وخبرة طويلة تمكنه من ضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، لافتاً إلى أن الشهادة تؤكد امتثال مواني قطر لجميع اللوائح الإلزامية والإرشادات والمعايير التي أوصت بها المنظمة البحرية الدولية IMO وغيرها.