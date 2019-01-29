تشغيل فندق سويس - بل إن الدوحة.. أبريل المقبل

الدوحة - الراية:

أعلنت كل من شركة الريان للاستثمار السياحي «آرتك»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار الفندقي، وسويس - بل هوتيل إنترناشيونال، سلسلة إدارة الضيافة العالمية، عن توقيعهما اتفاقية تهدف إلى إدارة فندق سويس - بل إن الدوحة في قطر. ويُعدّ هذا الفندق الذي يحتضن 129 غرفة من بين الفنادق القليلة جداً من فئة ثلاث نجوم بإدارة عالمية في الدوحة، ومن المتوقّع أن يدخل حيز التشغيل بحلول أبريل 2019. ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع توسّع أعمال ونشاطات سويس-بل هوتيل إنترناشيونال في الدوحة قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 2022.

موقع متميّز

ويتمتّع فندق سويس- بل إن الدوحة بموقع مُمتاز في منطقة السد والتي تحتضن مجمّع السد الرياضي، بالإضافة إلى العديد من مراكز التسوق التجاري وغيرها من مناطق الجذب السياحي، ما يجعل من الفندق الخيار المثالي للمسافرين. ويتميّز الفندق بتجهيزاته الفندقية الراقية المعدة لتلبية احتياجات الاجتماعات المؤسّسية وحفلات الزفاف والمُناسبات الخاصة الأخرى، علاوة على المرافق الرائعة لإقامة مُختلف الفعاليات، بما في ذلك صالة للولائم وقاعة اجتماعات. كما يضمّ الفندق منفذين مميزين للأطعمة والمشروبات.

مجموعة رائدة

وفي معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال السيّد طارق محمود السيد، الرئيس التنفيذي، العضو المُنتدب لشركة «آرتك»: «سويس - بل هوتيل إنترناشيونال مجموعة رائدة في صناعة الضيافة على مُستوى العالم، ويسعدنا التعاون معهم لتشغيل سويس - بل إن الدوحة. وأضاف: إننا نؤمن بأن علامة سويس - بل إن التجارية تقدّم الحل المثالي لتلبية الطلب المُتزايد على أماكن الإقامة الفندقية من الفئة المتوسطة ومرافق المُناسبات في الدوحة، كما أننا واثقون من أن سويس- بل إن الدوحة سيحقّق نجاحاً مُميزاً».

تجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقية لن يسهم في تعزيز محفظة نشاطات «سويس-بل هوتيل إنترناشيونال» من فنادق الفئة المتوسطة في المنطقة فحسب، بل إنه يؤهّل المجموعة كذلك لمُواصلة النمو.

دعم النموّ

من جانبه، قال السيد غافن فاول، رئيس مجلس الإدارة ورئيس «سويس-بل هوتيل إنترناشيونال»: «نحن سعداء بشراكتنا مع شركة الريان للاستثمار السياحي «آرتك»، ونقدّم بالغ شكرنا وامتناننا للمجموعة على منحنا هذه الفرصة الرائعة. وأشار إلى أن علامة سويس- بل إن التجارية تُسهم بشكل كبير في دعم نموّنا في قطاع الفنادق المتوسطة، ودأبت كذلك على الظفر باستمرار بأعلى درجات الرضا من قبل الضيوف والنزلاء».

تعزيز التواجد

ومن جانبه، قال السيّد لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأوّل للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في شركة سويس-بل هوتيل إنترناشيونال: الاتفاقية تعزّز توسيع رقعة تواجدنا في المنطقة من خلال طرح العلامة الفندقية الرائدة سويس-بل إن الدوحة. وقد رُوعي في تصميم الفندق بمرافقه الرائعة تقديم تجارب استثنائية للمُسافرين بأسعار في مُتناول الجميع. وتماشياً مع الطلب المُتزايد على فنادق الفئة المتوسطة، حرصنا على تسريع وتيرة توسعنا في هذا القطاع، كما نتأهّب لإطلاق بعض المشاريع الإستراتيجية الأخرى.