موظفو «قطر للتأمين» يشاركون بحملة للتبرع بالدم

الدوحة - الراية:

نظمت مجموعة قطر للتأمين حملة للتبرّع بالدم وذلك في مقرها الرئيسي في منطقة الخليج الغربي بالتعاون مع وحدة التبرّع بالدم بمؤسسة حمد الطبية بهدف زيادة احتياطي الدم حيث خصصت مؤسسة حمد الطبية وحدة متنقلة كاملة التجهيز للتبرّع بالدم مع فريق من المتخصصين الطبيين، وتأتي هذه الحملة الإنسانيّة في إطار تعزيز التزام شركة قطر للتأمين وموظفيها تجاه خدمة المجتمع وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرّع بالدم باعتباره مبادرة إنسانية، كما لاقت الحملة تجاوباً ملحوظاً من قبل موظفي قطر للتأمين الذين أشادوا بهذه المبادره التي تشجع على العمل الإنساني، وجاءت هذه الحملة في إطار تعزيز مكانة الشركه تجاه المسؤولية الاجتماعيّة.

وقال السيد عبدالله يوسف الملا الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لمجموعة قطر للتأمين: إن هذه الحملة تعدّ جزءاً من أهداف الشركة الاستراتيجية، معرباً عن سعادته بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية. وأشاد بموظفي قطر للتأمين الذين دأبوا على المشاركة في هذه المبادرة والتبرّع بدمائهم لإنقاذ حياة أفراد آخرين.

وأضاف: إن حملة التبرّع بالدم هي جزء من مفهوم المسؤولية الاجتماعيّة لمجموعة قطر للتأمين، مؤكداً أن الشركة تهتم كثيراً بتبني مثل هذه المبادرات الاجتماعيّة التي تعكس قيمها ورؤيتها المنبثقة من أهدافها وخططها الاستراتيجيّة.