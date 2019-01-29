تخفيض الإنتاج يعيد التوازن لأسواق النفط

الدوحة - الراية:

توقع تقرير مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن تُغلق أسعار نفط شهر يناير الجاري على ارتفاع مدعومة بشكل رئيس بالأمل من عودة التوازن لسوق النفط بسبب تخفيضات أوبك وشركائها. مشيراً إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي المتزامن مع احتمال فشل بلدان أوبك في الالتزام بحصصها قد يؤدّي إلى تقويض هذا الأمل، ومن المتوقع أن يواصل إنتاج النفط الصخري الأمريكي نموه في شهر فبراير بمقدار 63 ألف برميل يومياً.

وقال التقرير إن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة 1.7٪ وخام تكساس الوسيط بنسبة 0.2٪.

وعزا انخفاض الأسعار إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والطفرة في إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة وزيادة حجم المخزونات لديها، علاوة على تراجع الطلب وأسعار البنزين هناك، بالإضافة إلى آلية التجارة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وإيران غير المعتمدة على الدولار بهدف تجاوز العقوبات الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الأسعار الأسبوعي محدود بسبب الدعم الذي تلقته جراء اتفاق خفض الإنتاج من قبل أوبك وشركائها علاوة على الاضطراب السياسي الذي تشهده فنزويلا رغم قيام صندوق النقد الدولي بنشر تقديرات جديدة للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2019 بلغت 3.5٪ و3.6٪ لعام 2020 حيث تم تخفيض كل التقديرات مقارنة بتلك التي نشرها الصندوق في شهر أكتوبر الماضي، ما يشير إلى حدوث تباطؤ مقارنة بعامي 2018 و2017. لافتاً إلى محاولة الاتحاد الأوروبي تأسيس آلية جديدة للتجارة مع إيران تسمى «SPV» (عربة ذات أهداف خاصة)، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر عدّة أشهر لتفعيلها وستقتصر فقط على أحجام التجارة الصغيرة.

وواصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي انخفاضها للأسبوع الخامس على التوالي، وبلغت نسبة الانخفاض الأسبوع الماضي نحو 2.4٪. وما زالت وفرة الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال وضعف الطلب على الغاز بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق المتوسط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يثقلان الأسعار. وظهرت بوادر تؤكد ضعف الطلب على الغاز في الصين حين قامت شركة CNOOC بإعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال التي اشترتها. وكانت عروض البيع متاحة من عدّة دول مثل أنغولا، وإندونيسيا، والولايات المتحدة، وعلى منصة «بلاتس» الجديدة المسماة «LNG Market-On-Close»، في حين حدّت الانقطاعات في مصانع Gorgon و Bontang للغاز الطبيعي المسال من انخفاض السعر بشكل بسيط. كما واصلت أسعار الإيجار لناقلات الغاز الطبيعي المسال انخفاضها الأسبوع الماضي حيث بلغت 60 ألف دولار في اليوم. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي على مؤشر «هنري هب» بنسبة 9٪ تقريباً ما أدّى إلى تقليص معظم مكاسب الأسبوع قبل الماضي.