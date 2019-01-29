الحكم المكسيكي سيسعى لتشريف قارته

وجود ال « VAR » مهم ويُعطي ثقة للحكام ويساعد في إنصاف الفريقين

على العنابي الالتزام بالحالة الانضباطية والذكاء الذي يخوض به البطولة

يجب أن تكون للاعبي المنتخب ثقة بالنفس ووضع الفريق الآخر تحت الضغط

حوار - بلال قناوي:

طالب جمال الشريف الحكم الدولي السوري السابق ومحلل الأداء التحكيمي بقنوات «beINSPORTS» الناقل الحصري لكأس آسيا لاعبي منتخبنا الوطني بالتركيز على الجوانب الفنية في مباراة اليوم أمام المنتخب الإماراتي في الدور نصف النهائي من النهائيات القارية، والتي يُديرها طاقم حكام دولي مكسيكي بقيادة سيزار أرتورو راموس. وقال الشريف في حوار خص به الراية * قبل المباراة المرتقبة اليوم: المنتخب القطري يسير بخطوات واثقة في هذه النسخة من البطولة، وبالتالي يجب أن يحافظ لاعبو العنابي على المكتسبات الكبيرة التي حققها العنابي في هذه البطولة والتي ساهمت في الظهور بشكل مشرّف وأيضاً الدخول في قلوب الناس حيث أصبح من ضمن المرشّحين بقوة للوصول للنهائي. جمال الشريف أشاد بأداء الحكم المكسيكي في البطولة حتى الآن وقال: إنه حكم دولي كبير وشارك في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وبالتالي يمتلك الخبرة كبيرة سواء على أدائه التحكيمي أو من خلال تعامله مع تقنية ال»VAR»، وقال: إن حكم الفيديو عامل مساعد مهم في مثل هذه المباريات. وأثنى الشريف على مستوى العنابي في البطولة وتحدّث عن المباراة المرتقبة اليوم وما يتطلب من لاعبي العنابي في هذه المباراة لاسيما أن اللاعبين سيتعرّضون لضغط كبير سواء من خلال الحضور الجماهيري أو على مستوى المسؤولية، وتطرق الشريف للعديد من الموضوعات وفيما يلي خلاصة للحوار:

مباراة مهمة

• اليوم يخوض منتخبنا الوطني مباراة مهمة في نصف النهائي.. كيف ترى هذه المواجهة؟

- في البداية أهنئ المنتخبين العربين على الوصول للدور نصف النهائي في هذه النسخة من البطولة، كما نبارك للمنتخب العنابي على المستوى الرائع الذي قدّمه طوال البطولة، حيث إنه وبدون مجاملة استحق احترام الجميع ويسير في هذه البطولة بخطوات واثقة وهادئة حيث يلعب بواقعية، وبالتالي أرى مستقبلاً كبيراً لهذا المنتخب لتمثيل قطر في المستقبل مع اقتراب استضافة قطر لمونديال 2022.

• ما تقييمك لأداء العنابي بالوصول لنصف النهائي ؟

- وصول المنتخب القطري لنصف النهائي نعتبره إنجازاً كبيراً خاصة أنها المرة الأولى في تاريخه يصل لهذه المرحلة من البطولة، وبالتالي هو إنجاز غير مسبوق والمنتخب القطري يستحق ذلك من خلال الأداء المتوازن والواعي والواقعي.

• ما هي نصائحك لمنتخبنا الوطني لتخطي هذه المباراة؟

- بالتأكيد المباراة ستكون صعبة كون المواجهات العربية دائماً ما تكون فيها منافسة أكثر، وبالتالي ستكون المواجهة من شقين فني وهو داخل الملعب وشق آخر خارج الملعب، ويجب أن يتعامل المنتخب القطري مع هذه المباراة مثلما تعامل مع مباراته أمام المنتخب السعودي حيث تمتع بروح عالية وإيجابية ويجب أن يظل في نفس الإطار ويلعب بنفس الأسلوب من أجل كسر الجانب النفسي، من خلال تصرّفاته الرياضية الراقية والمميزة والتي شاهدناها في مباراة السعودية، لأنه عنصر هام يعطي الثقة ويساهم في فرض أسلوبه من خلال الانضباط في الملعب حتى يضع المباراة في إطارها الرياضي الصحيح.

الإماراتي تحت الضغط

• هل ترى أن المنتخب الإماراتي لديه أفضلية بصفته المستضيف ؟

- بالتأكيد المنتخب الإماراتي لديه رغبة قوية في تحقيق الإنجاز بالوصول للمباراة النهائية بالإضافة إلى دوافع أخرى حيث يستمد حماسه من جماهيره، ولكن يجب أن لا يتأثر لاعبو العنابي بهذه الأمور، خاصة أن المنتخب الإماراتي سيكون أيضاً تحت ضغط كبير وسط جماهيره، وبالتالي لاعبو العنابي يجب أن يستمروا في اللعب بالاحترافية العالية والروح الرياضية من خلال انضباطية المنتخب القطري خلال الفترة الماضية وهو عنصر إيجابي يوظّف لخدمة تحقيق الإنجاز.

التحكيم تحت الأضواء

• المباراة يقودها طاقم تحكيم مكسيكي.. ما هو تقييمك له من خلال أدائه في البطولة؟

- الحكم الدولي المكسيكي سيزار راموس هو حكم مونديالي ولديه خبرة كبيرة وكفاءة وصحيح أنه كانت هناك أخطاء في المباراة التي أدارها بين سوريا وأستراليا ولكنه ظهر بشكل جيد في آخر مباراة له بين البحرين وكوريا الجنوبية وقدّم أداءً مميزاً، وهذه البطولة شهدت تواجد حكام كبار شاركوا في كأس العالم الأخيرة، ولكن وصول الرباعي الإيراني والياباني والعنابي والإماراتي أبعد بعض الحكام مثل الإيراني علي رضا بهدف إبعادهم عن الضغوط، كما تم إبعاد الحكام العرب بعد وصول منتخبين عربيين لنصف النهائي، وبالتالي كان الاختيار لحكم من خارج القارة.

• المباراة ستشهد بعض الضغوط.. هل الحكم قادر على التعامل معها؟

- بالتأكيد أي حكم يسعى لتقديم أفضل أداء بالنسبة له خاصة أن هذه هي المباراة الأخيرة له في البطولة كما أنه لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل قارته أيضاً وبالتالي يسعى لترك أفضل انطباع لكافة حكام القارة.

الانضباط مطلوب

• كيف يتعامل نجوم العنابي مع قرارات الحكم؟

- يجب أن يستمر المنتخب القطري في الحالة الانضباطية التي يخوض بها البطولة والتعامل بذكاء مع كل المباريات، وأن تكون هناك ثقة في النفس ووضع الفريق الآخر تحت ضغط، وأن يكون التعامل مع قرارات الحكام بكل تواضع واحترام، خاصة أن كرة القدم دائماً ما تكون فيها أخطاء، وتنفيذ تعليمات المدرب سانشيز من أجل أن يحقق هدفه بالتأهل للنهائي، والابتعاد عن أي أمور أخرى قد تبعدنا عن هدفنا في تحقيق الإنجاز.

• ما مدى صعوبة المباراة من وجهة نظرك؟

- اليوم بالتأكيد سيكون هناك فريق فائز متأهل وفريق خاسر سيودّع البطولة، وبالتالي المباراة لن تكون سهلة خاصة في ظل رغبة الفريقين في الوصول للنهائي، خاصة أن للفريقين سجل من الذكريات المختلفة وهو أمور يصعّب المباراة ويجعل حساباتها مختلفة.

• كيف ترى تقنية ال «VAR» في البطولة؟

- تقنية ال «VAR» تساعد بلا أدنى شك في إنصاف الفريقين وهي مهمة في مثل هذه المباريات وتعطي ثقة للحكام الذي اكتسبوا خبرة كبيرة من خلال هذه التقنية في المونديال، وقدرتهم على التعامل وتقبل مراجعة قرارتهم من خلال ال»VAR».

• كلمة أخيرة..

- من المهم التأهل للنهائي ولكن يجب الحفاظ على المكتسبات التي حققها العنابي في البطولة وحب واحترام العالم أكبر مكسب، وإن شاء الله يفوز العنابي، ولكن يجب أن يبعث اللاعبون برسائل إيجابية للعالم في حال الفوز أو الخسارة، لتكون رسالة للمستقبل القريب مع استضافة كأس العالم في 2022 بنفس الأخلاق الرياضية والاحترافية العالية التي تعد أهم من الفوز.