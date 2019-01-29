جوارديولا يغضب جماهير الملكي

مدريد - د ب أ: لا يزال المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، يرشق بسهامه الحادة أنصار ريال مدريد من وقت إلى آخر، وذلك بعد أن أغفل في تصريحاته الأخيرة ذكر نادي ريال مدريد من بين قائمته للأندية الأفضل في أوروبا خلال العقد الأخير.وفي معرض ردّه على سؤال حول هوية الأندية الأفضل في أوروبا خلال السنوات العشر الأخيرة، اختار جوارديولا كلاً من برشلونة وبايرن، ميونيخ، ويوفنتوس وتجاهل اسم ريال مدريد، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها النادي الإسباني مؤخراً.وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا» الإسبانية: «هؤلاء الثلاثة كانوا الأفضل، لماذا؟، لأنهم في كل موسم يفوزون بالدوري والكأس، إنهم حاضرون في كل موسم».وأضاف قائلاً: «إنهم الفرق الثلاثة الأفضل، علينا أن نحذو حذو هؤلاء وليس آخرين».

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