الدوحة - الراية : حافظ فريق الريان على مركز الوصافة بعد فوزه المُستحقّ على الخور بثلاثة أشواط دون مُقابل، خلال اللقاء الذي جمع الفريقَين في الجولة الثالثة عشرة من القسم الثاني من مسابقة الدوري العام للكرة الطائرة، مساء أمس على صالة الاتّحاد. جاءت نتائج الأشواط الثلاثة (25-16 و25-18 و26-24)، وبهذا الفوز رفع الريان رصيده إلى 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدّر فريق الشرطة، بينما تجمّد رصيد الخور عند 7 نقاط في المركز التاسع وقبل الأخير. وفي مباراة ثانية، تمكّن فريق العربي من تخطي عقبة الأهلي بثلاثة أشواط دون مُقابل، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة جاءت نتائج الأشواط (25-17 و25-19 و25-21)، وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي الأهلي في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز الريان والعربي في دوري الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.