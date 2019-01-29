موناكو يستعين بمدربه المطرود!

باريس - رويترز:

مع سير الوضع في موناكو من سيئ إلى أسوأ هذا الموسم أدرك النادي أنه يجب عليه اتخاذ إجراءات جِذرية إذا ما أراد البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الموسم المُقبل.وعقب ثلاثة شهور من إقالة ليوناردو جارديم إثر سلسلة من النتائج السيئة أدت لتراجع الفريق للمركز 18 تم تعيين تييري هنري في قرار أثار جلبة لكن النادي تراجع وأعاد المدرب البرتغالي.ويبدو الآن أن جارديم الشخص الوحيد القادر على إنقاذ النادي.لم ينجح هنري مطلقاً في تغيير الوضع ليرحل والفريق في المركز قبل الأخير ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.وفي ظل إدارة المدرب المؤقت فرانك باسي خسر موناكو 2-صف أمام منافسه المتعثر أيضاً ديجون ليدرك جارديم صعوبة المهمة التي تنتظره.وقال جارديم «لست الشخص الذي يدير ظهره لمن ساعدني قبل خمس سنوات عندما تعاقدوا معي من سبورتنج أعتقد أنه ببعض التغييرات البسيطة والعمل يمكننا إنقاذ النادي».ولم ينتصر موناكو في آخر ست مباريات في الدوري، حيث خسر أربع مرات وتعادل مرتين وحقق الفريق انتصارين فقط في آخر 21 مباراة بالدوري.وأثرت الخسارة أمام ديجون على العديد من اللاعبين، حيث أجهش بنوا باديشيلي في البكاء عقب صفارة النهاية.وكان سقوط موناكو، الفائز بلقب الدوري موسم 2016-2017 قبل أن ينهي الموسم الماضي في المركز الثاني، مؤلماً وسريعاً.