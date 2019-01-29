وضع مانشستر لا يرضي حارسه!

لندن- رويترز: يقول الحارس ديفيد دي خيا إن سجل مانشستر يونايتد المثالي تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكاير أنعش آمال النادي لكن التأهل لدوري أبطال أوروبا سيكون «صعباً». وفاز يونايتد بكل مبارياته الست التي خاضها في الدوري الممتاز منذ أن تولى المدرب النرويجي المسؤولية خلفاً لجوزيه مورينيو ليقلص الفارق مع تشيلسي الرابع من 11 إلى ثلاث نقاط لكنه لا يزال يتأخر بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدّر.وقال دي خيا «نحن سعداء بهذه الانتصارات لكننا لا نشعر بالرضا الكامل عن موقفنا نحن من الأندية التي تنافس دوماً على الألقاب».وتابع «نرغب في العودة إلى المراكز المؤهلة لدوري الأبطال وهو هدف صعب لكننا نجحنا في تقليص الفارق مع المُنافسين».وبعد صعوده إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أرسنال سيستضيف يونايتد في مباراته المُقبلة فريق بيرنلي في الدوري اليوم ويشعر دي خيا بالقلق من المُنافس الذي حصد عشر نقاط في آخر أربع مباريات.

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