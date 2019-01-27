قطر وكوريا تعززان الشراكة في الخدمات الطبية العسكرية

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الدوحة - الراية:
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر القطري الكوري للصحة ٢٠١٩، تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وكبار القادة الضباط بالقوات المسلحة.
شهد افتتاح المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين حضور سعادة الدكتور بارك نيونج هو وزير الصحة والرعاية الصحية بجمهورية كوريا الجنوبية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ودعم استكمال التعاون وتنمية العلاقات والصداقة والرغبة في تقوية وتوطيد الشراكات الثنائية بين دولة قطر وبعض الدول الشقيقة والصديقة ورؤية القوات المسلحة المستقبلية للتطوير في مجال الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمدنية، حيث تم إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والرعاية الصحيّة لجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة في عام ٢٠١٧.
وعلى هامش المؤتمر، افتتح سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بحضور وزير الصحة الكوري، المعرض الطبي القطري الكوري، وقام سعادته بجولة شملت أجنحة المعرض التي شارك فيها ١١ مستشفى من كبرى المستشفيات في كوريا بجانب عدد من المراكز الطبية الخاصة في كوريا، كما شاركت في المعرض الطبي مؤسّسات طبية من قطر، وذلك بحضور وفود عسكرية طبيّة من دولة الكويت وسلطنة عُمان، على رأسهم مديرو الخدمات الطبية في القوات المسلحة الكويتية والعمانية، وقدّمت الجهات العارضة من قطر وكوريا شرحاً للخدمات العلاجية التي تقدّمها للمستفيدين.
وصرّح العميد الركن (بحري) ناصر محمد الكعبي، قائد الخدمات الطبية، أن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشهد تطوراً مستمراً نظراً للاهتمام الذي وجدته من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الأمر الذي حقق نقلة نوعية في المرافق الطبية بالقوات المسلحة.
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