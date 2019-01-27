قسم للثقـافـة والفـنون بجـامعـة قـطـر

كتبت - هناء صالح الترك:

كشفت ندى العمادي مديرة إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر، عن تأسيس قسم الثقافة والفنون بجامعة قطر للارتقاء بالشأن الثقافي القطري والحفاظ على الفنون والآداب والتراث، من خلال تقديم مختلف البرامج والخدمات والأنشطة التي تبرز الخصائص الفريدة للمجتمع القطري وتاريخه وتعزز الهُوية الوطنية القطرية والموروث الوطني، إضافة إلى توفير المناخ المناسب للإنتاج الفني والأدبي، منوهة أن الإدارة تدرس افتتاح أقسام جديدة قريبا لتعزيز المهارات والخبرات أمام طلاب وطالبات الجامعة في شتى المجالات.

وأكدت العمادي أن المشاركات من جانب الطلاب والطالبات القطريين في تزايد مستمر، وتشهد أقسام إدارة الأنشطة الطلابية إقبالا كبيرا من منتسبي الجامعة من مختلف الكليات والأقسام وذلك يبدو جليا من خلال حضور الفعاليات والمعارض التي تقام في أروقة الجامعة ومبنى النشاط الطلابي، موضحة أن الطلبة هم الذين يقومون بإعداد الفعاليات من الألف إلى الياء ، مؤكدة أن مشاركة الطلبة في الأنشطة أصبح ضرورة كونها مكملة للجانب التعليمي الأكاديمي، وهي التي تعطي الطالب الخبرة العملية على الأرض. وقالت إن الطالب الجامعي في هذه المرحلة يتابع محاضراته في القاعات الدراسية ويطبق ما درسه من نظريات من خلال المناهج اللاصفية، ونحن ندعم الطلاب سواء في التدريب أو في اكتساب المهارات ،لافتة إلى أن احتكاك الطلاب وممارسة دورهم في الحياة الجامعية، يساعدهم على صقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم واكتشاف جوانب في شخصيتهم لم يكونوا منتبهين لها، إلى جانب زيادة الوعي لديهم.

شروط الانضمام للنادي الطلابي

أوضحت ندى العمادي أن الأندية والمنظمات الطلابية تعمل بإشراف إدارة الأنشطة الطلابية وتلعب دورا هاما في بناء خبرة تعليمية وحياتية لدى الطلبة وتتيح لهم الفرصة لممارسة أنشطة غير أكاديمية تساعدهم على الاندماج في مجتمع الجامعات مع زملائهم الذين يتشاركون معهم نفس الاهتمامات وتدعم كذلك فرصا تطويرية غنية تساهم في فهم كيفية العمل من خلال جماعات كما تساعد على صقل بعض المهارات بطريقة عملية مثل التواصل والعمل الجماعي والقيادة بحيث تم من خلاله اكتشاف واستثمار المواهب والطاقات لفائدة طلبة جامعة قطر، لافتة إلى أن من شروط الانضمام للنادي الطلابي أن يكون الطالب منتظما في جامعة قطر، أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 2 من 4، أن يلتزم بالسياسات والقوانين العامة والخاصة ويحق للطالب التسجيل في عدد ثلاثة أندية كحد أقصى.

4 أقسام للأنشطة الطلابية

يندرج تحت إدارة الأنشطة الطلابية 4 أقسام هي: قسم الفعاليات والأنشطة الطلابية، قسم التعليم الدولي والتبادل الطلابي، قسم الأندية والمنظمات الطلابية، بالإضافة إلى قسم الثقافة والفنون كقسم جديد نستقطب له الكفاءات.

ويدير قسم الفعاليات جميع المشاريع والبرامج المتعلقة بإدارة وتنظيم الفعاليات التي تنظمها إدارة الأنشطة الجامعية تدريبا وتنظيما وتخطيطا وتنفيذا من خلال التنسيق والاتصال بالجهات والأطراف المعنية داخل الجامعة وخارجها، إضافة إلى تنظيم رحلات تعليمية وترفيهية لمختلف جهات ومناطق الدولة.

ويقوم الموظفون في قسم الفعاليات بتنسيق وجدولة مجموعة واسعة من البرامج الثقافية والترفيهية وذلك ضمن إطار الأنشطة الطلابية التي تقام سنوياً مثل القرية الثقافية، ومهرجان المواهب والتي تسلط الضوء على مواهب الطلاب في جامعة قطر، والمهرجان المائي والمعسكر الرياضي الترفيهي ويقوم قسم الفعاليات أيضا بدعم قسم التطوير الطلابي لوجستياً في مشاريع واسعة النطاق، والتي تقام من فترة لأخرى مثل «يوم الأندية الطلابية» وتنظيم المحاضرات والمعارض المختلفة وورش العمل. إضافة إلى ما يقدمه موظفو الإدارة من دعم لقطاع شؤون الطلاب في مختلف الفعاليات الرئيسية كتنظيم حفل التخرج واليوم التعريفي للطلبة الجدد.

مسابقات دولية ورحلات ثقافية وترفيهية

قالت مديرة الأنشطة الطلابية إن قسم التعليم الدولي والتبادل الطلابي يتيح الفرصة أمام كافة الطلبة في الجامعة للمشاركة في مختلف البرامج الدولية مثل برنامج التعليم الدولي والتدريب الميداني، والمشاريع البحثية والمسابقات الدولية والرحلات الثقافية والترفيهية والتمثيل الرسمي للجامعة في الأنشطة التعليمية والترفيهية وغير الرسمية في المؤتمرات الدولية وحضور ورش العمل والدورات التدريبية بالإضافة إلى التبادل الطلابي، الأمر الذي يتيح لطلبتنا التعرف على ثقافات وخبرات جديدة والاستفادة من تجارب أكاديمية وحياتية ومهنية متميزة، لممارسة أنشطة غير أكاديمية تساعدهم على الاندماج في مجتمع الجامعة مع زملائهم الذين يتشاركون معهم نفس الاهتمامات.

وأضافت: يمكن لطلاب جامعة قطر الاستفادة من البرامج المتنوعة والرحلات التي توفرها الجامعة لاستكشاف الجامعات والثقافات الأخرى. وقد تم إنشاء هذا القسم في الجامعة لتنظيم وتسهيل عمليات سفر طلبة الجامعة واستقبال الطلبة القادمين من الخارج للمشاركة في أنشطة وفعاليات الجامعة. مبينة أن من أبرز الفرص التعليمية المتاحة خارج الحرم الجامعي، كما ذكرت سابقا المشاركة في المؤتمرات والرحلات التعليمية والثقافية والترفيهية التي يكتشف من خلالها الطلاب ثقافة البلاد الأخرى. والمشاركة برحلات للتبادل التعليمي والثقافي حيث يتم اختيار طلاب جامعة قطر لمؤسسة تعليمية ذات سمعة طيبة يقومون بزيارتها، وفي المقابل يقوم وفد طلابي من تلك المؤسسة بزيارة جامعة قطر.

واختتمت ندى العمادي تصريحاتها لـ الراية بحث الطلاب والطالبات بالمشاركة في جميع الأنشطة والمناهج اللاصفية لاكتساب الخبرة والفائدة ولكي يكون الطالب مؤهلا لسوق العمل، منوهة بأن الجامعة تمنح الطلاب المشاركين بالأنشطة والفعاليات شهادات مشاركة يستطيع الطالب أن يضمها إلى شهادته التعليمية مما يعزز من سيرته الذاتية بعد التخرج خاصة أن سوق العمل يفضل الطالب المؤهل علميا وعمليا ولهم مساهمات لافتة في الحياة الطلابية.