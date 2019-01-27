رئيس الأركان يتفقد السفينة الأمريكية( USS KEARSARGE ( LHD 3

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الدوحة - قنا:
قام سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بزيارة تفقدية للسفينة الهجومية البرمائية الأمريكية (3-USS KEARSARGE (LHD ، برفقة سعادة الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.
وخلال الزيارة استمع سعادة رئيس الأركان لإيجاز عن السفينة، والمهام التي تقوم بها والقدرات القتالية، كما قام بجولة في السفينة اطلع خلالها على الأقسام والمرافق التي تحتويها.
كما رافق سعادته في الزيارة العميد الركن /بحري/ مبارك راشد السليطي قائد المشاة البحرية القطرية، والعقيد ديفيد كيسي الملحق العسكري الأمريكي لدى البلاد.
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