توصيات بتكاتف الجهود لتذليل الصعوبات أمام رواد الأعمال

الدوحة- الراية:

اختتمت بمقرّ مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة الرابعة من معرض منتجاتنا ومؤتمر المشاريع الريادية، والتي استمرّت على مدى 5 أيام، بحفل أُقيم على المسرح الرئيسي بالمعرض.

وكرّمت السيدة آمال عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الجهات الداعمة لهذا المؤتمر والرعاة « المصرف» الراعي الذهبي، وشركة «إكسون موبيل» الراعي الفضي، والشركاء الإستراتيجيين وزارة التجارة والصناعة، وغرفة قطر، والشريك التنموي «بنك قطر للتنمية« على الدعم الكريم لهذا المعرض والرعاية له، كما تمّ تكريم المتحدثين الدوليين والمحليين على تقديمهم حلقات نقاشية وورشات عمل طيلة أيام المؤتمر.

وثمّن السيد سعود عيسى المهندي دورالجهات الداعمة والراعية في دعم المشاريع الناشئة الصغيرة ومُتناهية الصغر لتمكينها من الوصول إلى السوق المحلية ومزاولة نشاطها التجاري في بيئة تنافسية طبيعية، وتعزيز وجودها وأثرها على الاقتصاد الوطني ومع تأكيد دور الشركاء الإستراتيجيين في دعم تلك المشاريع وتقنينها، وتوفير النظام البيئي لها في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين المُهتمين عالمياً ومحلياً بين الابتكار والاستدامة.

وأشار إلى أن المؤتمر شهد أكثر من 20 حلقة نقاشية وأكثر من 20 ورشة عمل أشرف عليها أكثر من 23 متحدثاً دولياً تضمنت عدّة مواضيع مهمة كالسياحة البيئية والسياحة الفضائية والتجارة الرقمية والعملات الرقمية وسوق جمع التبرعات عبر وسائل الإعلام العمومية وتطوير الأعمال الرقمية والتهديدات والفرص العالمية للأمن السيبراني والابتكارات الرقمية في التدريب الرياضي والعملات الرقمية القائمة على الأصول العقارية، والسوق العالمي في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، حيث مثلت تحديات كبيرة بالنسبة لرواد الأعمال والاقتصاد الوطني عموماً. وأكّد المهندي أن المواضيع التي تطرقنا إليها في الحلقات النقاشية كانت محل اهتمام كل الحضور وروّاد الأعمال من تحديات كبرى، ومن هذا المنطلق حرصنا على أن تكون نتائج المؤتمر إيجابية في شتّى المواضيع التي ذكرت بإرساء توصيات لكل الجهات بالتكاتف والعمل على تسيهل بعض المشاكل المتعلقة لتشجيع روّاد الأعمال للاستثمار، خاصّة فيما يتعلّق بالتكنولوجيا من حيث الابتكار والاستدامة.