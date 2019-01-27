برامج ومقررات جديدة للتعليم المهني والتقني قريباً

أكد سعادة د.إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أنه سيتم الإعلان قريباً عن تشكل إدارة التعليم التقني والمهني وكافة التفاصيل المتعلقة بنوعيّة هذا الرافد التعليمي المهم للمجتمع، لافتاً إلى أنه ستكون هناك برامج ومقرّرات جديدة خاصة بالتعليم المهني والتقني تستهدف طلابنا في المراحل التعليمية الثلاث بدءاً من الابتدائيّة.

وأكد د.النعيمى لـ الراية على هامش محاضرة ألقاها أمام 30 طالباً وطالبة بالصف الثاني عشر من طلبة مدرسة مايكل ديبيكي سيتم تخريجهم خلال شهور، أن مدرسة مايكل ديبيكي الثانوية الخاصة للمهن الصحيّة بقطر، أحدثت نقلة نوعيّة في أدائها وذلك ضمن خطة تطويرها والتي تشرف عليها وزارة التعليم والتعليم العالي، لافتاً إلى أن الوزارة أعادت تشكيل هيكل إدارة المدرسة وتعاقدت مع إدارة جديدة تمّ استقطابها من أمريكا تشمل كادراً أكاديمياً وإدارياً جديدين، لافتاً إلى زيادة أعداد الطلبة في المدرسة حيث وضعت الإدارة الجديدة خطة شملت التوسّع في قبول الأعداد الطلابيّة وفقاً للطاقة الاستيعابيّة للمبنى المدرسي.

وقال: مدرسة ديبيكي مدرسة نوعيّة وحرفيّة مهنيّة مهمّة جداً ورافد مهم للقطاع الصحي بالكوادر المؤهلة طبياً كما تزوّد كلياتنا مثل كلية طب وايل كورنيل وغيرها من الكليات والجامعات ذات التخصصات الطبيّة.

وأضاف: ما زالت المدرسة مدعومة من وزارة التعليم والتعليم العالي ويتم متابعتها عن كثب وتعقد اجتماعات دوريّة مع إدارتها للتأكد من السير وفق خطة التطوير المُعتمدة.

وقال إن نوعية الطلاب في المدرسة تحسنت كما زادت نسبة الطلبة القطريين بها وبلغ عددهم 100 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسين والتطوير في أداء المدرسة بعد قيام الإدارة الجديدة بمهامها.

وأوضح أن قطر بحاجة إلى كم أكبر من الكوادر الطبية الوطنيّة عبر زيادة أعداد الأطباء القطريين، لافتاً إلى أن هذه المدرسة ستغذّي الجامعات والكليات الطبيّة المُتخصصة.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً من الطلاب الذين بادروا فور انتهاء المحاضرة بتوجيه عدد من الأسئلة إلى سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي حيث ردّ عليها بإيضاح.

د.عبد الناصر التميمي:23 % من طلبة ديبيكي قطريون

أوضح د.عبد الناصر التميمي نائب رئيس المدرسة أن المدرسة تضم 394 طالباً وطالبة، من بينهم 23% قطريون، وقال: المدرسة تقبل الطلبة من الصف الخامس حيث يستمرّون في الدراسة بها ضمن مناهج مخصصة حتى الصف الثاني عشر.

وعن نظام تقييم الطلبة المعتمد في المدرسة قال: لدينا اختبار نهاية كل فصل دراسي حيث نتبع نفس نظام تقييم الوزارة تقريباً، مبيناً أن المدرسة يوجد بها أربعة مسارات تعليميّة هي العلوم الطبية، والعلوم الهندسية، وتكنولوجيا العلوم الصحيّة، وإدارة الأعمال، لافتاً إلى حصول المدرسة على الاعتماد الوطني من قطاع شؤون التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي فضلاً عن حصولها مسبقاً على الاعتماد الدولي ما يرسّخ من قيمتها كإحدى أبرز المدارس المتميّزة والمستقطبة دولياً.

د.آرثر تايلر:تعاون مع مستشفيات لندن لتأهيل طلبة المدرسة

أكد د.ارثر تايلر رئيس مجلس الأمناء بمدرسة ديبيكي أن كثيراً من خريجي المدرسة يحصلون على منح دراسيّة خلال المرحلة الجامعيّة لتفوقهم، لافتاً إلى أن بعض الطلبة حصل على منحة للدراسة في جامعة هيوستن الأمريكية التي تخرّج فيها مؤسس المدرسة الدكتور مايكل ديبيكي.

وأكد أن كل الجامعات المحليّة تقبل خريجي مدرسة ديبيكي بالإضافة إلى الجامعات الأمريكية والبريطانية والماليزية.

ولفت إلى أن المدرسة تتميّز بتصميم برامج داخلية عملية لطلبتها في مستشفى حمد وسائر مستشفيات الدولة وذلك في إطار برنامج تدريبي كمتطلب رئيسي للتخرج فضلاً عن إلزام الطلاب بالحصول على 100 ساعة عمل تطوّعي.

ونوّه بوجود تعاون مع مستشفيات في لندن لتأهيل طلبة المدرسة في إطار برنامج تدريبي مميّز.

د.فرجينيا باراس:طلابنا تفوقوا على أقرانهم في أمريكا

أكدت د.فرجينيا باراس الرئيس التنفيذي للمدرسة أن المدرسة تتبع منهاجاً أمريكياً اسمه تكساس، لافتة إلى خضوع الطلاب المتقدّمين للتسجيل لاختبار «الماب» في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية شرطاً للقبول بالمدرسة.

وشددت على احترام المدرسة للتقاليد والقيم القطرية، مؤكدة أن مناهج المدرسة لا تعارض تقاليد وقيم دولة قطر، لافتة إلى اهتمام المدرسة بالالتزام بتدريس تاريخ قطر واللغة العربية لجميع الطلاب والتربية الإسلامية للطلبة المسلمين.

وقالت إن طلبة مدرسة ديبيكي في قطر يحصلون على علامات أعلى من أقرانهم من الطلبة الذين يدرسون في أمريكا نظراً لاهتمام مدرسة ديبيكي قطر بانتقاء نوعيّة الطلاب وتوافر كادر أكاديمي وإداري على درجة عالية جداً من الكفاءة، لافتة إلى حصول طلبة ديبيكي على قبول جامعي بنسبة 100%.ونوّهت بأن المدرسة حريصة على قياس مستوى التطوّر لدى الطلاب منذ بدء الالتحاق بالدراسة حيث يتم تطبيق اختبارين لرصد فارق المستوى وكم التطوّر لديهم.

وأوضحت أن المدرسة تضم شريحة متميّزة من الطلبة، الأمر الذي أهلها لخوض مسابقات عالميّة حيث تمكن طلبة المدرسة من الحصول على المركز الثالث خلال تمثيلها لقطر ببطولة الروبوت الدوليّة في المكسيك بمشاركة أكثر من 170 دولة.