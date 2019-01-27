تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «معاً لنجعل قطر خضراء»

الدوحة ـ الراية:

دشّنت إدارة مُعالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة أمس المرحلة الثانية من المُبادرة التوعوية لتوزيع السماد الأخضر تحت شعار « معاً لنجعل قطر خضراء»، وذلك بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر. وبحضور كلّ من السيد حمد جاسم البحر مُدير إدارة معالجة النفايات وعدد من مسؤولي شركة شاطئ البحر ومُوظّفي الإدارة.

وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة إنّ هذه تعدّ المرحلة الثانية للمُبادرة والتي تهدف لتوصيل الأسمدة الخضراء إلى الجمهور في المنازل وذلك بالتعاون مع شركة شاطئ البحر، من خلال سيارة مخصصة لذلك، في إطار دعم وتشجيع الجمهور على أهمية التخضير والزراعة المنزلية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل توزيع السماد الأخضر من مختلف مشاتل الوزارة بالمجان للمُواطنين لحثهم على الزراعة. وأضاف إن المبادرة سوف تستمرّ لمدة شهر كامل، لتوزيع السماد الأخضرعلى المواطنين في منازلهم لتوعيتهم بأهمية التخضير والزراعة المنزلية.