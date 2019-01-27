قيادة الشباب دون السن أبرز أسباب حوادث سيلين

الدوحة ـ الراية:

تواصل وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، حملتها التوعوية التي أطلقتها مطلع موسم التخييم من أجل موسم تخييم بلا حوادث، والمستمرة حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري حيث قامت إدارة التوعية المرورية، بجولة توعوية وتثقيفية لمخيمي منطقة سيلين، بهدف التأكيد على أهمية اتباع قواعد السلامة المرورية، من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة بمرتادي البر وتوعيتهم بمخاطر السرعة والحذر عند قيادة السيارات والبنشيات على وجه الخصوص..

وأكد الملازم أول عبدالعزيز محمد الزمان، ضابط إدارة التوعية المرورية، في لقائه مع راكبي الدراجات الرباعية، على أسس وضوابط القيادة الآمنة، من أجل تفادي الحوادث المتسببة في إزهاق الأرواح والإصابات، سواء كانت إصابات بليغة أو بسيطة.. مشيرا إلى أن كثيرا من الإصابات تقع نتيجة السلوكيات الخاطئة من راكبي الدراجات، إلى جانب عدم الاهتمام بالأخذ بوسائل الأمن والسلامة أثناء ممارستهم لهذه الرياضة.

وأشار الملازم الزمان إلى ظاهرة قيادة الشباب دون السن المستحق لاستخراج رخصة قيادة، وكيف تتسبب السن الصغيرة في عدم قدرة الشاب على السيطرة والتحكم، إضافة إلى افتقاد الخبرة في تقدير المخاطر في بعض الأحيان، والاستسلام لروح المغامرة والاندفاع السريع على الطرق أو الطعوس..

وقال إن عدم ارتداء الخوذة والملابس الواقية بالنسبة لراكبي الدراجات، وكذلك عدم الالتزام بوضع «الاستيكارات» العاكسة والأضواء والأعلام، وغيرها من الأشياء الدالة على أبعاد الدراجة الرباعية على الطريق، تتسبب في كثير من الحوادث والإصابات.

وتابع الملازم جاسم محمد الأنصاري، الضابط بقسم التوعية المرورية، الحديث حول التوعية مطالبا الشباب أن يترفقوا بذويهم فلا يتسببوا لهم في الألم.. قائلا إن الخسائر المالية المترتبة على تحطم المركبات والبانشيات لا تساوي شيئا في مقابل ما يشعر به الأهل من حزن عند إصابة أحد الأبناء، أو فقده (لا قدر الله)..

وقال إن من أهم وسائل الحماية لمستخدمي المركبات وضع أحزمة الأمان، والسير في إطار ما حدده القانون من سرعات للسير، سواء في طريق الذهاب إلى موقع المخيم أو داخل البر، حفاظا على أرواحهم وأرواح من حولهم.. كما أكد على دور الأسرة وأهميته في توجيه ورعاية الشباب، ووجوب أخذ الحيطة وعدم منح مفاتيح السيارة للصغار دون السن القانونية.

وأشار الملازم الأنصاري إلى عدد من شروط السلامة في الدراجات النارية الرباعية، ومنها وجود لوحات رقمية مرورية للدراجة، مما يعني سيرها تحت مظلة الترخيص المروري، إضافة إلى وجود هوائي العلم، حتى تكون الدراجة واضحة إذا ما سارت بين الطعوس.. مؤكدا على أن الخروج إلى البر، وركوب الدراجات والسيارات على الكثبان الرملية.. هدفه الأساسي هو الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوع من العمل، ولذلك يتعين علينا أن نستأنس بجمال الطقس والطبيعة من حولنا، ونعود سالمين مجددين نشاطنا لا أن نعود بالآلام والأحزان.

وفي استطلاع لآراء بعض المواطنين حول أهمية الأخذ باشتراطات السلامة المرورية في البر قال السيد عمر بوصالح الحميدي، أحد راكبي الدراجات الرباعية بمنطقة سيلين، إنه من مرتادي منطقة سيلين منذ زمن بعيد، وإنه اعتاد أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع بصحبة دراجته الرباعية.. وأشار إلى أهمية ترخيص الدراجة، قائلا إنه من أيسر الأشياء أن نشتري دراجة من وكالات البيع، ثم نتوجه إلى الإدارة العامة للمرور ونقوم بترخيصها ووضع لوحات مرورية عليها، وأشار إلى أهمية اتباع ما تؤكد عليه الإدارة العامة للمرور، من وضع الاستيكارات العاكسة، وسلامة مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية.. كما أكد على الأهمية البالغة للملابس الواقية وخاصة الخوذة، التي شدد على أن تكون أصلية غير مقلدة حتى تفي بمهمة تأمين الرأس. وقال: نؤكد أن الأمر يعود للشخص ذاته، فعليه عند قيادة سيارته أو دراجته أن يلتزم الهدوء ووسائل الأمان، وبإذن الله لن يصيبه شيء.

وناشد المهندس حسين محمد الحوطي الشباب بتجنب السرعة الزائدة، التي اعتبرها من أهم أسباب الحوادث، وقال إن على الشباب الالتزام من منطلق الحرص على السلامة الشخصية، وليس شرطا أن تكون هناك دورية شرطة داخل البر بين الخيام حتى يرتدع المخالفون، وقال إن دور الأهل، والآباء بصفة خاصة، مهم.. وعليهم عبء توعوي ورقابي كبير.