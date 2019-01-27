فحص 2500 حالة في عيادة الكشف عن الموروثات السرطانية

الدوحة ـ الراية:

كشفت مؤسسة حمد الطبية عن أن عيادة الكشف عن الموروثات السرطانية عالية المخاطر بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان قامت بفحص وتقييم أكثر من 2500 حالة، وذلك منذ افتتاحها في عام 2013 ، حيث تم تشخيص أمراض سرطانية لدى حوالي 60 بالمائة من مجموع الحالات.

وقالت المؤسسة في بيان لها أمس إن العيادة التي تُعتبر جزءاً من برنامج طب الجينوميات (الموروثات)، تقدم خدمات الاستشارات والفحوصات الوراثية للأفراد الذين يتخوفون من خطر الإصابة بالسرطان بسبب التاريخ العائلي الذي يبين وقوع الإصابات بالأمراض السرطانية لدى أحد أفراد العائلة.

وأوضحت أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث تم تأسيسه بهدف تقديم الرعاية للأشخاص الذين تكون مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية لأسباب وراثية لديهم عالية، ويشرف على تطبيقه وتشغيله فريق متعدد التخصصات الطبية في مجالات الأورام السرطانية، والاستشارات الوراثية، وأخصائيو المختبرات الجينية الجزيئية، بالإضافة إلى شراكات مع عدد من المختبرات الدولية المتخصصة في الأبحاث والتحاليل الوراثية.

وقالت الدكتورة صالحة بوجسوم، استشاري أول أورام سرطانية ورئيس برنامج الكشف عن الأمراض السرطانية الوراثية عالية المخاطر في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، إن العيادة تهدف إلى تحديد المرضى المعرضين للإصابة بالأمراض السرطانية نتيجة للتاريخ المرضي العائلي لديهم وغير ذلك من الأسباب الكامنة.

وأشارت إلى أنه نظراً للتقدم الذي تم إحرازه في مجال طب الجينوميات (المورثات) البشرية والمستوى العالي من الدقة الذي تحقق في هذا الميدان، أصبح برنامج طب الجينوميات (الموروثات) البشرية جزءاً محورياً من الخدمات المقدمة للمرضى وأفراد أسرهم في دولة قطر حيث لم يقتصر دور هذا البرنامج على تمكين مؤسسة حمد الطبية من تبوّؤ مركز الصدارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض، بل تجاوز ذلك إلى تحقيق نجاحات جعلت منه مثالاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريم السليمان خبيرة العلوم الوراثية بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، أن برنامج طب الجينوميات (الموروثات) البشرية كان يركز في بداياته على مريضات سرطان الثدي وسرطان المبيض ليتوسع بعد ذلك نطاق خدماته ليشمل المرضى الذين تكون لديهم مخاطر عالية للإصابة بأنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك تلك الناجمة عن أسباب وراثية مثل الأمراض السرطانية التي تصيب الجهاز الهضمي، والغدد الصماء، والجهاز التناسلي لدى النساء، والمسالك البولية، والدورة الدموية، بالإضافة إلى عدد من الأمراض السرطانية النادرة.