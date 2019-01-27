الفيدرالية العربية تشيد بالدعوة الأممية لمنع ترحيل الروهنجيا من السعودية

لندن - الراية :

أشادت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان - أوروبا، أمس بموقف مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار “يانجي لي” التي دعت السلطات السعودية والهندية إلى عدم ترحيل مسلمين من إقليم أراكان (الروهنجيا) إلى بنجلاديش “قسراً”.

وحثت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقراً لها في بيان صحفي، السلطات في كل من السعودية والهند على ضرورة الالتزام بدعوة المسؤولة الأممية لما يشكله الترحيل القسري لمسلمي الروهنجيا من انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وقالت الفيدرالية العربية إن المسلمين من إقليم أراكان (الروهنجيا) فروا سلطات قمعية ذات سجل مروع في حقوق الإنسان مع احتياجهم للحماية والأمن وليس لمزيد من الإساءات والترحيل القسري من دول مثل السعودية والهند. وكانت المسؤولية الأممية “لي” عبّرت عن قلقها وحزنها حيال أنباء ترحيل وتوقيف السعودية في المستقبل القريب عدداً من مسلمي “أراكان” الموجودين في أرضها، فضلاً عن إجبار الهند هؤلاء الأشخاص على الذهاب إلى بنجلادش، مؤكدة أن “هؤلاء الناس هربوا من الظلم في ميانمار، وينبغي أن يعاملوا بشكل مناسب”.

وقالت لي إنها مستاءة من ترحيل السعودية مؤخراً لـ 13 روهنجياً إلى بنجلاديش، حيث تم اعتقالهم واتهامهم بتزوير جوازات السفر التي اعتادوا السفر بها إلى المملكة العربية السعودية. وكشفت تقارير أن نحو 1300 أراكاني عبروا من الهند إلى بنجلادش منذ مطلع العام الجاري، خشية ترحيلهم إلى ميانمار. فيما ذكرت تقارير أخرى أن السلطات السعودية تخطط لترحيل 250 مسلماً أراكانياً من البلاد إلى بنجلادش. وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا على وجوب التزام السعودية والهند بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب والاضطهاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، داعية إلى متابعة دولية للقضية وإلزام الرياض ونيودلهي بذلك.