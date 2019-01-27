الإمارات تحتل مصر اقتصادياً

القاهرة - وكالات:

عمدت الحكومة المصرية إلى إخلاء منطقة تجارية حيوية وسط العاصمة القاهرة من سكانها، تُعرف باسم “مثلّث ماسبيرو” ، وانتزعت ملكية عدد كبير من سكّانها بموجب قرار حكومي؛ بدعوى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بواسطة شركات إماراتية. وتأتي الخطوة المصرية في إطار ما تقوم به الإمارات من عمليات استحواذ على قطاعات مهمّة في اقتصاد مصر، منذ دعهما انقلاب يوليو 2013، الذي أتى بالمشير عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة.

ووصف محلّلون إقدام الدولة المصرية على مصادرة أملاك 915 مواطناً مصرياً دون تقديم تعويضات مُجزية بدعوى التنمية ب ”بلطجة دولة”، معربين عن استغرابهم الشديد من دعم مصالح شركات إماراتية عملاقة.

وتواترت أنباء عن سيطرة الشركات الإماراتية على أهم مفاصل الاستثمار في البلد، مقابل سلب حقوق مواطنين تملّكوا عقارات على مدار نصف قرن من الزمن؛ بدعوى أن بعضهم لا يملك مستندات تُثبت ملكية العقارات التي يشغلونها.وتُصنّف منطقة “مثلث ماسبيرو” كواحدة من عشوائيات العاصمة المصرية القاهرة، وتقع قرب نهر النيل، وتُحيط بها مبانٍ حكومية عديدة، وتمتلك الدولة 10٪ فقط من مساحتها البالغة 90 فداناً. ويُقدَّر عدد الأسر التي تعيش بهذه المنطقة بنحو 4500 أسرة، وفيها العديد من المشاريع التجارية والفنادق، وقد قدَّمت الدولة تعويضات رمزية قدرها 2500 دولار للسكان الذين يمتلكون وثائق رسمية تُثبت ملكيتهم للعقارات التي يشغلونها، بينما يرى المتضرّرون أن المبلغ زهيد قد يكفي لدفع إيجار شقة متواضعة لمدة عام واحد في العاصمة. ونشرت جريدة “الوقائع” الرسمية، في العاشر من يناير الحالي، قرار رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، بنزع ملكية 915 قطعة في المنطقة، كما أصدر قراراً آخر بتأميم قطع الأراضي التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات التي وصفها الأهالي بـ ”التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات. وأقدمت السلطات الأمنية على إجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 400 أسرة ترك منازلها، وأُجبرت على فعل ذلك بالقوة، وصرفت تعويضات ل2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم كسكن بديل. وبحسب الكاتب والمحلل الاقتصادي، أبو علي الديب، فإن أهمية المنطقة تأتي من عدة أوجه؛ منها موقعها الجغرافي من العاصمة القاهرة حيث تتوسّط العديد من المواقع الحيوية والحكومية، إلى جانب قربها من نهر النيل. وقال الديب “نعم ماسبيرو واحدة من أسوأ العشوائيات في القاهرة، لكنها كسائر العشوائيات في مصر ارتبط وجودها بجملة تحوّلات اجتماعية واقتصادية في البلد، على مدار نصف قرن، وسكانها هم من أشد طبقات المجتمع المصري فقراً وبساطة”. وأضاف الديب: “تطوير المنطقة ليس من مشاريع الحكومة الحالية، بل هو مشروع قديم يعود إلى زمن حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لكن ما منع من تنفيذ عملية التطوير هو عدم قدرة الدولة على إيجاد حلول لسكان المنطقة البالغ تعدادهم بالآلاف، وقيمة الأرض المُقامة عليها العقارات كبيرة” . وقال إن “ماسبيرو أغلى أرض في مصر؛ فهي من بين الأعلى سعراً في البلاد، وجذب موقعها المهم منذ عقود الكثير من المستثمرين الذين يأملون في استغلالها لإقامة مشروعات ضخمة تشمل فنادق وأبراجاً ومجمّعات تجارية” .

ودعمت الإمارات نظام السيسي بمساعدات مالية قبل سيطرته على الحكم، كشف السفير الإماراتي بالقاهرة، جمعة الجنيبي، في تصريحات صحفية، أن حجم استثمارات بلاده في السوق المصرية بلغ أكثر من 6.2 مليار دولار، تُدار من خلال 877 شركة مشتركة. وحجم المشاريع التي استحوذت عليها أبوظبي من خلال شركاتها، خلال السنوات الخمس الماضية، تحت عنوان “الاستثمار” ، يجعل أهم مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرتها، وهو ما دفع المعارض المصري، سمير عليش، إلى اعتبار ما تقوم به الإمارات في مصر عملية “احتلال اقتصادي”. وقال المتحدث السابق باسم “الجبهة الوطنية للتغيير”، إن “أبوظبي، وفي إطار سعيها للسيطرة على حركة التجارة العالمية، وقعت من خلال مجموعة موانئ دبي العالمية، في فبراير 2017، مع هيئة قناة السويس على اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة العين السخنة”. ووصف ما يحدث من قبل الإمارات في مصر ب”احتلال بكل معنى الكلمة”، داعياً المعارضة المصرية لتنحية خلافاتها الحزبية جانباً والاتحاد وراء مشروع سياسي يحرّر البلاد من هذه التبعية.