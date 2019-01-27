كتاب جديد حول الحرية في الفكر العربي المعاصر

الدوحة - قنا:

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حديثاً كتاباً جديداً بعنوان “ الحرية في الفكر العربي المعاصر “.

ويضم الكتاب بحوثاً منتقاة من أعمال المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي عقده المركز في مارس 2015 في الدوحة، تمحورت حول الحرية في الفكر العربي المعاصر.

ويتألف الكتاب من (872 صفحة بالقطع الوسط، موثقاً ومفهرساً) من مقدمة وافتتاحية و25 فصلاً موزعة في 8 أقسام، حيث يدور القسم الأول حول سؤال الحرية في فكر النهضة وفي الإنتاج الفكري والفلسفي العربي المعاصر، ليتناول القسم الثاني قضية حرية الفرد وسياسات الاعتراف في الفكر العربي المعاصر، ويناقش القسم الثالث موضوع الليبرالية في مقاربات الفكر العربي الحديث للحرية.

أما القسم الرابع فيطرح قضية الحرية الدينية وحرية المعتقد، ويتناول القسم الخامس أزمة فكر الحرية في البلاد العربية، بينما يستعرض القسم السادس، نماذج معاصرة من مقاربات الحرية، ويبحث القسم السابع موضوع الحرية وفضاءات الإنتاج الفكري والإبداعي، ليناقش القسم الثامن والأخير، أسئلة المشروعية السياسية والدستورانية والتحرر الوطني وحرية المرأة.