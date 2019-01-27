10 مكاسب اقتصادية لجولة صاحب السمو الآسيوية

كتب - محمد حسين:

أكد مسؤولون ورجال أعمال وخبراء أن الجولة الآسيوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي يستهلها اليوم بزيارة رسميّة إلى جمهورية كوريا، يتبعها بزيارة رسميّة إلى اليابان، ثم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبيّة، لها 10 مكاسب اقتصاديّة هامة ترسّخ مكانة دولة قطر الإقليمية والعالميّة.

وقالوا لـالراية الاقتصادية إن الجولة المرتقبة سوف تشهد توقيع الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة والتي ستكون الاقتصادية جزءاً كبيراً منها.

وأشاروا إلى أن المكاسب الاقتصاديّة لجولة صاحب السمو الآسيوية تشمل تعزيز مكانة قطر الاقتصادية وتطوير الشراكات مع القوى الآسيوية،

وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة وتوفير فرص استثمار نوعيّة، الترويج لبيئة الأعمال القطرية ناهيك عن تأكيد فشل الحصار الجائر المفروض على دولة قطر وتلاشي تأثيره على علاقات قطر الخارجيّة وشراكتها مع القوى الاقتصاديّة الكبرى.

كما تشمل المكاسب الاقتصاديّة استقطاب مزيد من الشركات، وتنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز التدابير لتجنّب التعرّض لمخاطر اقتصادية محتملة، مؤكدين أن دولة قطر استوعبت كافة الدروس من الحصار الجائر المفروض عليها منذ أكثر من 600 يوم.

وقالو إن دولة قطر تشهد اليوم بداية مرحلة مستقبليّة مشرقة رسم آفاقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورفدها بتوجيهاته السديدة لبناء صرح الاستقلال الاقتصادي لدولة قطر وحماية أمنها الوطني وتعزيز علاقاتها الثنائيّة مع كافة دول العالم.

وأكدوا أن دولة قطر تسعى لتنويع استثمارات في دول مختلفة في صدارتها الدول الآسيوية وتركيا وعدّة دول أوروبية، مؤكدين أن التوجّه للأسواق العالمية هدف تسعى الدوحة إلى تحقيقه.

وقالوا إن القطاع الخاص سوف يستفيد من مثل هذه الزيارات من خلال تعزيز إقامة الشراكات والتحالفات مع الشركات الصينيّة واليابانية والكورية.

وثمنوا جهود القيادة الرشيدة في تعزيز علاقات دولة قطر الخارجية وفتح خطوط مباشرة لتعزيز التجارة الدولية، مشيرين إلى أن الدول الآسيوية خاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقالوا إن جولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تؤسّس لمرحلة جديّة من تطوّر علاقات التعاون، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الاستثمارات المشتركة مع الشركات الصينية واليابانية والكورية.

وأشاروا إلى أن تعزيز التعاون مع الدول الثلاث يشكل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني خاصة ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتوقعوا أن تشهد الفترة شراكات وتحالفات بين القطاع الخاص في قطر وهذه الدول لتضفي مزيداً من التطوّر والنمو وزيادة التبادل التجاري، مؤكدين أن الدوحة تمتلك رغبة قويّة لتطوير علاقتها الخارجيّة.

سعد آل تواه: تحالفات استثمارية قطرية آسيوية كبرى

قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن الجولة الآسيوية الهامة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سوف تعزّز التبادل التجاري لدولة قطر مع كل من كوريا الجنوبية واليابان والصين.

وأشار إلى أن الجولة المرتقبة سوف تحقق العديد من المكاسب الاقتصاديّة الهامة لا سيما لأنه جرى الإعداد لها بشكل جيّد مثلما هو معتاد على الدبلوماسية القطرية المشهود لها بالكفاءة والتي أثبتت للعالم بأسره مدى قوتها وحكمتها.

وتوقع آل تواه أن تشمل المكاسب الاقتصادية تعزيز مكانة قطر الاقتصادية وتطوير الشراكات مع القوى الآسيوية من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة وتوفير فرص استثمار نوعيّة والترويج لبيئة الأعمال القطريّة إلى جانب استقطاب مزيد من الشركات وتنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز التدابير لتجنب التعرّض لمخاطر اقتصادية محتملة. وأكد أن دولة قطر استوعبت كافة الدروس من الحصار الجائر المفروض عليها منذ أكثر من 600 يوم، مشيراً إلى أن التوجّه للأسواق العالمية هدف تسعى الدوحة إلى تحقيقه.

وقال آل تواه إن الاستثمارات الخارجية، تسهم فى تنويع مصادر الدخل إضافة إلى توزيع المخاطر في أسواق بلدان مختلفة عالمياً، منوهاً بأهمية الاستثمار في المجال الصناعي خارج البلد كشراء أسهم في شركات ومصانع.

وتابع مؤكداً على أن الدول الآسيوية الثلاث لديها فرص متاحة لشراء حصص كبيرة في شركات كبرى في المجال الصناعي.

وقال آل تواه إن رجال الأعمال القطريين انطلاقاً من حرصهم على تعزيز شراكتهم يقومون بدور وطنى كبير سواء من خلال العمل على ضخّ استثمارات كبيرة بالسوق المحلي أو إبرام شراكات مع شركاء دوليين لتعزيز الاستثمارات الخارجيّة، وأكد آل تواه أن دولة قطر تشهد اليوم بداية مرحلة مستقبليّة مشرقة رسم آفاقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورفدها بتوجيهاته السديدة لبناء صرح الاستقلال الاقتصادي لدولة قطر وحماية أمنها الوطني وتعزيز علاقاتها الثنائيّة مع كافة دول العالم.

وأوضح أن قطر حرصت على تفعيل العمل المؤسسي ووضع آليّات التنسيق المشترك مع كافة الدول لتنويع مصادر واردات المنتجات والسلع الغذائيّة وتفعيل الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجيّة بهدف تلبية كافة متطلبات واحتياجات السوق المحليّة.

قطر شريك اقتصادي يتمتع بمصداقية

حافظت دولة قطر بوعي وإدراك على التزاماتها وتعهداتها التجاريّة مع كافة دول العالم لترسّخ سمعتها ومكانتها كشريك اقتصادي وتجاري موثوق وذي مصداقية لدى كافة مكوّنات المجتمع الدولي.

ووضعت دولة قطر الانفتاح الاقتصادي في سلم أولوياتها الوطنيّة وذلك في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ودعوة سموه إلى فتح الاقتصاد الوطني للمبادرات والاستثمار والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي ضمن علاقات ثنائيّة من التعاون مع دول العالم كافة.

وتوجهت الدولة في هذا الإطار إلى بناء أركان مرحلة اقتصاديّة جديدة عززت مكانتها كإحدى أهم الدول المنفتحة اقتصادياً على العالم والمحفزة على الاستثمار بفضل توازن سياساتها وقرارتها بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم.

13.5 مليار دولار فائض تجارتنا مع اليابان

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال عام 2018 بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانيّة.

وحسب موقع «مباشر» بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني (13.5 مليار دولار)، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني (9.9 مليار دولار) في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطريّة إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني (14.9 مليار دولار)، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني (11.2 مليار دولار) في 2017. وبلغ حجم الواردات القطريّة من اليابان خلال العام السابق 1.4 مليار دولار.

16 % ارتفاع تجارتنا الخارجية

نجحت السياسات الاقتصاديّة لدولة قطر على المستوى الخارجي، إذ ارتفعت التجارة الخارجية بنسبة 16% مع نهاية العام 2017 لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016.

وشهدت صادرات دولة قطر ارتفاعاً بنسبة 18 % مسجلة 67 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016 علاوة على ذلك حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنسبة 49.9% في العام 2017 حيث ارتفع من 25.18 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 37.75 مليار دولار في العام الماضي.

وأشادت تقارير المؤسسات العالميّة بالسياسات الاقتصاديّة التي انتهجتها دولة قطر وحققت قطر تقدماً بثلاث مراتب خلال عام واحد في مؤشر كتاب التنافسيّة العالمي لعام 2018.

محفزات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

بذلت دولة قطر جهوداً كبيرة في سبيل توفير بيئة تشريعيّة ملائمة تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للانفتاح الاقتصادي والمحفزة على الإنتاج والاستثمار.

وتتمتع قطاعات الأعمال في دولة قطر بحرية كبيرة بفضل الحوافز الاستثماريّة التي توفرها الدولة؛ ما يجعل السوق القطري جاذباً للاستثمار أكثر من غيره من الأسواق الإقليميّة والعالمية، خاصة في ضوء تزايد الإجراءات الحمائيّة على مستوى التجارة الدوليّة وتوجّه بعض الدول نحو فرض المزيد من القيود الجمركيّة.

وتتيح دولة قطر للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة توفير التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار.