التجاري يعلن الفائزين في عرض بطاقات داينرز كلوب

الدوحة - الراية:

أعلن البنك التجاري، أحد أبرز البنوك المُصدّرة لبطاقات الائتمان في قطر، عن أسماء الفائزين في عرض الإنفاق باستخدام بطاقات ائتمان داينرز كلوب. وحصل ثلاثة من عملاء البنك مجتمعين على 80،000 نقطة مكافآت حيث فاز السيد وقار وحيد خان بالجائزة الكبرى التي تبلغ 50،000 نقطة مكافآت، وفازت السيدة سو سو أونغ بالجائزة الثانية وهي 20،000 نقطة مكافآت، كما فاز السيد علي خاجه سماني بالجائزة الثالثة وهي 10،000 نقطة مكافآت.

ووفّر عرض الإنفاق باستخدام بطاقات ائتمان داينرز كلوب من البنك التجاري، الفرصة للعملاء الذين استخدموا بطاقات ائتمان داينرز كلوب في الفترة ما بين 1 سبتمبر و30 نوفمبر 2018، للفوز بجائزة تصل إلى 50،000 نقطة مكافآت. وقد صُمّمت الحملة لتوعية العملاء بشكل أكبر حول المزايا المتاحة لهم من خلال برنامج بطاقات ائتمان داينرز كلوب إنترناشيونال، ومكافأتهم على ولائهم.

يتمتع البنك التجاري بعلاقة طويلة الأمد مع داينرز كلوب انترناشيونال، حيث يمتلك الامتيازات الحصرية لبطاقات ائتمان داينرز كلوب في قطر. وتقدّم بطاقات ائتمان داينرز كلوب في البنك التجاري مجموعة عروض مميزة تضم أكثر من 200 عرض سفر حصري، وعروض تسوق، وخصومات على المطاعم والعديد من العلامات التجارية الفاخرة والراقية من خلال تطبيق البنك التجاري للخدمات المصرفية عبر الجوال.

وبهذه المناسبة قالت السيدة رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات لدى البنك التجاري: «نحن في البنك التجاري، نعتبر من أولوياتنا الأساسية توفير تجربة مميزة للعملاء من خلال حلول الدفع المخصّصة والأفضل في فئتها والتي توفّر بالفعل قيمة إضافية وخبرات مميزة لحاملي البطاقات. ونتطلع إلى تطوير المزيد من المنتجات المُجزية والعروض الترويجية المذهلة لعملائنا الكرام في المستقبل القريب.