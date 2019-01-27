الدول الآسيوية أهم شركائنا التجاريين

الدوحة - الراية:

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعدد من الدول الآسيوية .. مشيراً إلى أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية من أهم شركائنا التجاريين. وقال: إن الجولة الآسيوية تفتح آفاقاً جديدة من تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. وقال: إن قطر تملك بنية اقتصادية قوية من خلال المناطق الاقتصادية واللوجستية بالإضافة إلى تطوير التشريعات، ما يحفّز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال: إن القطاع الخاص سوف يستفيد من مثل هذه الزيارات من خلال تعزيز إقامة الشراكات والتحالفات مع الشركات الصينية واليابانية والكورية.

وأكد بن طوار على جهود الحكومة في تعزيز علاقاتها الخارجية وفتح خطوط مباشرة لتعزيز التجارة الدولية لدولة قطر منذ بدء الحصار الجائر في يونيو عام 2017. وقال: إن القطاع الخاص نجح في استمرار تدفق السلع والمنتجات إلى السوق القطري. ونوه بالوفود التجارية التي استقبلتها غرفة قطر خلال العامين الأخيرين، ما ساهم في إقامة تحالفات وشراكات تجارية واستثمارية.

وقال: إن الدول الآسيوية خاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر .. معتبراً أن جولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تؤسّس لمرحلة جديدة من تطور علاقات التعاون.. مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الاستثمارات المشتركة مع الشركات الصينية واليابانية والكورية.

القطاع الخاص

وقال: إن القطاع الخاص استطاع خلال العام الأخير إنشاء مشاريع صناعية جديدة وتوسعة المشاريع القائمة.. مضيفاً أن تعزيز التعاون مع الدول الثلاث يمكن أن يشكّل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني خاصة ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوقع بن طوار أن تشهد الفترة شراكات وتحالفات بين القطاع الخاص في قطر وهذه الدول لتحقيق مزيد من التطور والنمو وزيادة التبادل التجاري.

الاقتصاد الوطني

وقال: اقتصادنا الوطني أثبت قوته رغم الحصار الجائر، وواصل الناتج المحلي نمواً بنسبة تصل إلى 2.8% خلال العام الجاري ليرتفع إلى 3% خلال العام الجاري 2019. وأضاف: إن قطر استمرت في تنفيذ مشاريعها الوطنية العملاقة والاستعداد لمونديال 2022 في قطر بدون تأخير، كما تستعد لتدشين توسعة مشاريع الغاز الطبيعي المسال لترتفع بالإنتاج إلى أكثر من 110 ملايين طن سنوياً ما يجعلها محط أنظار الشركات العالمية. كما تعمل قيادتنا الرشيدة على تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العالم خاصة كبار شركائنا التجاريين في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان.

تشريعات محفّزة

وقال: إن قطر تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية مدعومة بالتشريعات الجديدة والمحفّزة والتعديلات التي أجريت على عدد من القوانين بدولة قطر، بهدف توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب والسماح بنسبة تملك تصل إلى 100 بالمئة في كافة القطاعات، والإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية على استيراد جميع السلع اللازمة لعملية الإنتاج.

بالإضافة إلى توفر المناطق الاقتصادية واللوجستية التي تحتل مواقع استراتيجية في الدولة حيث تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب وذلك عبر توفير الأراضي اللازمة والمُجهّزة بالمرافق المتكاملة. وقال: إن كل هذه المحفّزات توفر مناخاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية.

عبدالعزيز العمادي:

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر وآسيا

أكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، أن الجولة الآسيوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ترسّخ العلاقات التجارية والاقتصادية مع أبرز شركاء قطر، حيث تشمل الجولة جمهورية كوريا واليابان وجمهورية الصين الشعبية.

وقال: إن جولة صاحب السمو تؤكد أن دولة قطر ماضية في خططها التنموية دون الالتفات إلى الحصار الفاشل الذي تتعرّض له دولة قطر منذ أكثر من عام ونصف العام، مبيناً أن الاقتصاد الوطني يعيش أزهي عصوره بفضل الرؤية الحكيمة والسديدة لحضرة صاحب السمو.

ونوه العمادي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والدول الآسيوية تشهد نمواً كبيراً بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر وتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن قطر تمكّنت من تحقيق نجاحات كبرى في مختلف المجالات ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد الوطني الذي يُعد من أعلى اقتصاديات العالم نمواً.

وقال العمادي: إن دولة قطر استطاعت أن تستغل مواردها الطبيعية من النفط والغاز والصناعات القائمة عليها في تعزيز الإيرادات والنهوض بقطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات التنموية.

وأشار إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يرتكز على مكانة قطر إقليمياً ودولياً، موضّحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع ضخمة ما يتطلب استمرار النمو القوي للاقتصاد الوطني.

10.4 مليار دولار التبادل التجاري مع الصين

تعتبر الصين شريكاً تجارياً مهماً لقطر وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.4 مليار دولار أمريكي في العام 2017، كما يوجد في قطر نحو 190 شركة قطرية صينية مشتركة تعمل في السوق القطرية بإجمالي رأسمال يبلغ نحو 1.4 مليار ريال.

وقد افتتحت قطر مركزاً لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان)، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تدشين الخط الملاحي المباشر بين ميناءي حمد وشانغهاي، بما يُعزّز التبادل التجاري والاستثماري.

وتشهد العلاقات الثنائية بين قطر والصين تقدماً كبيراً على كافة المستويات وفي كل مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 1988. فيما يزخر مستقبل التعاون بين البلدين بكثير من الفرص في كافة المجالات، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق التي يمكن أن تمثل فرصة سانحة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لعلاقة الصداقة والتعاون بين البلدين.

هذا ووقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، لانضمام الغرفة لمجلس أعمال طريق الحرير، كما وقّع الجانبان اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني، ولجذب مزيد من الشراكات.

وسيكون للقطاع الخاص في البلدين دور أكبر في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، خاصة أن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال، لاسيما أن الشركات الصينية والقطرية مدعوة إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار المشجّع والقوانين المحفّزة لزيادة حجم التعاون بين أصحاب الأعمال والدخول في شراكات ومشاريع تفيد اقتصادي البلدين. مستفيدين من مُبادرة الحزام والطريق والتي تهدف إلى إحياء ودعم التجارة بين الصين والدول العربية، وإعادة التصدير منها إلى أوروبا.

222 مليار دولار ناتجنا المحلي

حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من الحصار، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 بنحو 222 مليار دولار مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 وبنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% (بالأسعار الثابتة). وحازت دولة قطر على تفاؤل وثقة مؤسّسات التصنيف العالمية بنمو الاقتصاد مقارنة بباقي دول المنطقة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي 3% في الفترة المتراوحة بين عامي 2019-2020 وذلك وفقاً لتوقعات البنك الدولي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الذي أصدره في شهر أبريل 2018. كما ارتفعت مستويات ثقة مجتمع الأعمال في دولة قطر حيث أشارت نتائج الربع الثالث من العام 2017، إلى أن حوالي 40.7% من المنشآت الاقتصادية في دولة قطر لديها خطط مستقبلية لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها وانعكست الجهود التي أدتها الدولة لدعم القطاع الخاص إيجاباً على بيئة الأعمال.

1.2 تريليون ريال استثماراتنا الخارجية

توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن تقفز استثمارات قطر الخارجية عبر صندوق الثروة السيادي إلى 1.218 تريليون ريال بنهاية العام 2019، ما يمثل 178% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

كما توقع أن ينمو الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 2% وبقيمة 684 مليار ريال، على أن يرتفع بنسبة 2.8% العام المقبل وبنحو 692 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي سيمثل رافعة النمو في قطر خلال العامين الحالي والمقبل وبنسبة 3.9%. مرجّحاً أن يسجّل الحساب الجاري العام الجاري فائضاً بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحقق ميزانية الدولة فائضاً بقيمة 10.3 مليار ريال العام المقبل. هذا ومن المنتظر أن يُحقق أداءً أفضل خلال العام 2019. وقد أشادت المؤسسات الدوليّة بأداء اقتصادنا الوطني، مؤكّدة أن قطر حققت نمواً لافتاً رغم الحصار الجائر. وتوقعت وكالات التصنيف العالمية ازدهار الاقتصاد القطري ونمو الناتج المحلي الإجمالي بـ3.2% ليفوق 650.1 مليار ريال بنهاية عام 2019. مؤكدة أن الإجراءات الوقائيّة المتاحة في المالية العامة سمحت بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرّجاً مما كان متوقعاً.

149 شركة كورية تعمل في قطر

ارتفع التبادل التجاري بين دولة قطر وكوريا الجنوبية إلى ما يقارب 12.5 مليار دولار، حيث تعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثاني لدولة قطر.

وتزود قطر كوريا بثلث استهلاكها من الغاز الطبيعي المسال، بموجب اتفاق طويل الأجل. وتصدّر كوريا العديد من السلع إلى قطر من بينها السيارات ومعدات البناء الثقيلة، والمحولات الكهربائية، وتنشط العديد من الشركات الكورية في دولة قطر، ومنها 34 شركة كورية مملوكة بالكامل لمستثمرين كوريين برأسمال يزيد على المليار دولار، بينما يبلغ عدد الشركات القطرية الكورية المشتركة 115 شركة تعمل برأسمال يقارب الملياري دولار. وتشارك 15 شركة كورية في مشاريع البنية التحتية القطرية مثل مترو الدوحة، وطريق لوسيل السريع، ومحطة أم الحول للطاقة وتحلية المياه.