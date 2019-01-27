Ooredoo تعلن الفائز بمليون ميجابايت بيانات مجاناً

الدوحة - الراية:

كشفت Ooredoo عن اسم الفائز بالسحب على الجائزة الذهبية لعرض البيانات المجانية الذي أطلقته الشركة مؤخراً بالتعاون مع اللولو هايبرماركت، والذي حصل معه الفائز على 1,000,000 ميجابايت بيانات مجاناً. وكانت Ooredoo قد أطلقت عرض البيانات المجانية خلال الفترة من 15 نوفمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، بحيث يحصل عملاء Ooredoo على بيانات مجانية مع مشترياتهم في اللولو هايبرماركت، إضافة إلى فرصة الدخول في سحب للفوز بالجائزة الذهبية عند تفعيل رمز البيانات المجانية.

ومع هذا العرض، فقد حصل العملاء على 50 ميجابايت مع مشترياتهم بقيمة 30 ر.ق، وعلى 100 ميجابايت مع مشترياتهم بقيمة 50 ر.ق، وعلى 200 ميجابايت مع مشترياتهم بقيمة 100 ر.ق، وعلى 500 ميجابايت مع مشترياتهم بقيمة 200 ر.ق. وعند تفعيل العملاء لرمز البيانات المجانية، فسيتم إضافته تلقائياً للسحب العشوائي على الجائزة الذهبية. وقد أقيم السحب على الجائزة الذهبية، البالغة 1,000,000 ميجابايت بيانات مجاناً، يوم 10 يناير 2019، وفاز بها منير قاسم. وأكدت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر بأن Ooredoo تسعى دائمًا لإطلاق العديد من العروض المميزة من خلال أساليب جديدة لمكافأة عملائنا، وهذه المرة أطلقنا عرض البيانات المجانية بالتعاون مع اللولو هايبرماركت، نظراً لما يتمتع به اللولو من إقبال كبير لدى العملاء بصفته وجهة تسوق مميزة، ونأمل أن يكون العملاء قد استمتعوا بالبيانات المجانية التي حصلوا عليها مع مشترياتهم من اللولو، ونهنئ الفائز بالجائزة الذهبية.