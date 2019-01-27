المتحدة للتنمية أفضل شركة تطوير عقاري في قطر

الدوحة - الراية:

فازت الشركة المتحدة للتنمية بجائزة «أفضل شركة تطوير عقاري في قطر» لعام 2018، وذلك بعد اختيارها من قبل مجلة التمويل الدولية المرموقة (International Finance Magazine) والتي تصدر في العاصمة البريطانية لندن. وتسلّم السيد عبدالرحيم الإبراهيم، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، الجائزة بالنيابة عن الشركة، وذلك خلال حفل خاص أقيم خلال شهر يناير الجاري بهذه المناسبة في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة ممثلين عن أكثر من 27 شركة رائدة في مجال التطوير العقاري من حول العالم.

وقالت الشركة في بيان أمس: إن الجائزة تمنح لشركات التطوير العقاري ذات الأداء المتميز في مجال العقارات السكنية والتجارية، لا سيما الشركات التي تضمن وتقدّم لعملائها تجربة قيّمة وجديرة بالاهتمام، لافتاً إلى أن فوز المتحدة للتنمية بالجائزة، يأتي تقديراً لالتزامها بتقديم المشاريع العقارية ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى تجربتها القيّمة والجاذبة للعملاء.

وأكد السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، أن الفوز بالجائزة يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها الشركة باعتبارها إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة، وتقديراً لنجاحها في تخطي مختلف التحديات التي واجهتها، ومواصلتها تقديم المشاريع الفريدة والمتكاملة والمستدامة التي تحمل تأثيراً مجتمعياً إيجابياً.

كما أشار إلى أنه تم اختيار الشركة المتحدة للتنمية بناءً على تقييم شامل، مثل جودة المنتج الذي تقدّمه، ومستوى الخدمات المقدّمة وتوافقها مع ما يرضي العملاء، كما شملت عملية التقييم مُراجعة إنجازات الشركة ونتائجها المالية السابقة، فضلاً عن تقييم أصولها وتقديرات نموها المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المتحدة للتنمية قد فازت مؤخراً بجائزة «أفضل مشروع متعدّد الاستخدامات» لعام 2018-2019، ضمن جوائز العقارات العربية المرموقة، وذلك عن مشروعها الرائد «جزيرة اللؤلؤة-قطر». كما فازت الشركة بجائزتين من جوائز قطر للتميز في الأعمال 2018، التي تقدّمها مجلة MEA-Markets البريطانية، إحدى المجلات الرائدة المتخصّصة في رصد التطورات الرئيسية بمجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تكرّم الشركات والإدارات والأفراد ممن يمتازون بمستويات عالية من الخبرة والتخصص.

تعتبر الشركة المتحدة للتنمية إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، بحيث تتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين. تأسست الشركة في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو 2003. وتشمل نشاطاتها عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.