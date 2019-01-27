بحث تعزيز التجربة السياحية في قطر

الدوحة - الراية:

التقى السيد حسن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، مع سعادة السيد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وذلك على هامش معرض السياحة الدولي «فيتور» الذي يُقام حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد.

وخلال اللقاء الذي جمع المسؤولين، أطلع السيد حسن الإبراهيم سعادة السيد بولوليكاشفيلي على آخر التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في قطر، والخطوات الجاري تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في المرحلة 2018-2023.

وعبّرت منظمة السياحة العالمية عن جاهزيتها لتقديم خبرتها ودعمها للبرامج التي تستهدف تعزيز التجربة السياحية لزوار قطر في جميع مراحلها.

وكان المجلس الوطني للسياحة قد تعاون مع منظمة السياحة العالمية في إجراء دراسة حول التأثير المتوقع لتبسيط سياسات منح التأشيرات على قطاع السياحة في قطر واقتصادها الوطني. وبفضل سلسلة من الإجراءات والخطوات التي تم تطبيقها خلال الفترة من عام 2016 إلى 2018، والتي تضمَّنت إعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، أصبحت قطر تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بصفتها الوجهة الأكثر انفتاحاً وترحيبا بالزوار، والثامنة عالمياً، وذلك بحسب تصنيف منظمة السياحة العالمية.

وتتمثل مهمة المجلس الوطني للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وروعة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي.

ويستند المجلس الوطني للسياحة في عمله إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات السياحية القطرية وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني بحلول 2030. وفي 2017، تم إطلاق مرحلة جديدة من هذه الاستراتيجية، والتي تحدّد آفاق النمو التي من المرتقب أن يشهدها القطاع السياحي خلال الخمس سنوات (2018-2023).

في 2018 أطلق المجلس الوطني للسياحة حملة عالمية لترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية جذّابة ورائدة في تقديم تجارب سياحية تتميز بالأصالة في جوهرها، والخصوصية في التصميم مع الاحتفاء بالموروث الحضاري للبلاد. وتسلّط الحملة التي دُشنت تحت عنوان: «قطر: أصالة التجربة» الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر لمنح زوارها تجارب فريدة وأصيلة.

ومنذ إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية، استقبلت قطر أكثر من 10 ملايين زائر، وتعزّز دور السياحة في الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد روافده الداعمة، حيث ارتفعت المساهمة الكلية للسياحة (المباشرة وغير المباشرة) في إجمالي الناتج المحلي القطري إلى 6.7%.