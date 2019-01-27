مجموعة الفردان تستثمر في القطاع الطبي

كتب - محمود عبدالحليم:

دخلت مجموعة الفردان القطاع الطبّي في قطر للمرّة الأولى عبر إطلاق مركزٍ للرعاية الطبية بالشراكة مع نورث وسترن مديسن؛ المُؤسسة الطبية الأمريكية الرائدة في مجال الرعاية والخدمات الصحية. كشفت المجموعة النقاب عن المشروع الرائد في مُؤتمر صحفي حضره مُمثل عن وزيرة الصحة العامة في قطر، ومجموعة من كبار الشخصيات والإعلاميّين في حرم جامعة نورث وسترن في قطر.

ويوفّر مركز الرعاية الطبية اليومية، الذي سيكون الأوّل من نوعه في قطر؛ مجموعة واسعة من التخصصات الطبية عند إطلاقه لاحقًا هذا العام. وتعتبر مجموعة الفردان أوّل استثماراتها في القطاع الطبي جزءًا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه دولة قطر، وتحقيقًا لالتزامها بتطوير مشاريع تُساهم في تجسيد رؤية قطر الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان: «لقد صنعت مجموعة الفردان لنفسها سُمعة لا تُضاهى، بناءً على تقديم خدماتٍ تُعنى بأسلوب حياة من الرفاهية والفخامة لعملائها. وأضاف: وقد أثمر تركيز المجموعة المستمر على تحقيق هذه الغايات عن بلوغها أعلى مُستويات النجاح في مجالات الأعمال كافةً».

معايير عالمية

وقال الفردان: «ونحن نؤمن بأننا مع افتتاح الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن فإننا نعزّز النظام الصحي في دولة قطر، ونرقى به إلى أعلى المعايير العالميّة. وأضاف: كما أننا نثق بقدرتنا على تقديم الرعاية الطبية المُتكاملة الأكثر تطوّرًا في العالم، وذلك من خلال الاستفادة من مواطن خبرات شريكنا الوثيق في هذا المشروع؛ نورث وسترن مديسن، إلى جانب باع مجموعة الفردان الطويل في مجال الخدمات.. مُشيرًا إلى أن شراكة الفردان مع نورث وسترن مديسن ستسفر عن مزوّد رئيس ومتميّز للرعاية الطبية في المنطقة».

وتُعتبر نورث وسترن مديسن، ومقرها شيكاغو، واحدةً من أبرز أنظمة الصحة الأكاديمية الرائدة التي يعتمد عليها مُستشفى نورث وسترن ميموريال؛ المصنّف كواحد من أفضل المُستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يُعد النظام الصحي في نورث وسترن مديسن امتدادًا لنظام كلية طب فاينبرغ في جامعة نورث وسترن، المصنّفة كواحدة من أفضل كليات الطب البحثية. ونورث وسترن مديسن حاصلة على أعلى التقييمات ودرجات التميّز في المجال الطبي من حيث الجودة، والرعاية الفائقة، ورضا المرضى، بالإضافة إلى التميّز في الأبحاث العلمية. وقد قامت مجموعة الفردان بدراسة مفصّلة وتقييم دقيق للشركاء المُحتملين ذوِي الخبرة الطبية والسمعة المشهود لها قبل اختيار نورث وسترن مديسن كشريك في هذا المشروع الرائد.

رعاية صحيّة

من جهته، قال السيّد دين هاريسون، الرئيس التنفيذي لنورث وسترن ميموريال للرعاية الصحيّة: «تلتزم نورث وسترن مديسن بتقديم رعاية طبية عالية الجودة للمرضى، وهو ما ندعمه من خلال الأبحاث المُتقدّمة. وأعرب عن سروره بهذه الفرصة المُميّزة لمساعدة مجموعة الفردان في مشروعها الجديد الذي يهدف إلى جلب أرقى أنواع الرعاية الطبية العالميّة إلى قطر. وأضاف: إننا الآن نتطلع من خلال شراكتنا مع مجموعة الفردان لتقديم نموذج رعاية نورث وسترن إلى المُجتمع المحلي القطري، ونصبو من خلال هذه الفرصة لاكتشاف آفاقٍ جديدةٍ لتقديم رعاية مُتمحورة حول المريض في قطر والمنطقة».

برج الفردان

وسيقع مركز الرعاية الطبية اليومية في برج الفردان في مدينة الوسيل، حيث يمتدّ على مساحة 11000 متر مربع من البرج على امتداد 6 طوابق. وسيتكوّن الطاقم الطبي والاختصاصيون من جنسيات متعدّدة، بما فيها مجموعة كبيرة من حملة الجنسية الأمريكية. وسيكون هذا المركز إضافةً جديدةً لخدمات الرعاية الطبية في البلاد، ما سيعزّز من مكانتها في مجال السياحة الطبية في المنطقة. وسيقدّم الأطباء الاختصاصيون ذوو الخبرة المميزة في مركز الرعاية الطبية، بالتعاون مع نورث وسترن مديسن، أعلى مُستوى من الرعاية الإسعافيّة والطبية في مُختلف الاختصاصات، بما في ذلك طب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب أمراض الجهاز الهضمي، وطب الأمراض الباطنية، وطب أمراض العيون، وطب أمراض العظام، وجراحات التجميل، وطب المُساعدة على الإنجاب، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والطب التنفيذي (الفحص الوقائي الشامل)، وعلاج اضطرابات النوم، وغيرها من التخصّصات المُتميّزة.

الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان في تصريحات صحفية:

دراسات شاملة للنظام الطبي في قطر

شراكتنا مع نورث وسترن مديسن.. كاملة

تعزيز مكانة قطر في السياحة الطبية بالمنطقة

اخترنا النموذج الأمريكي لتوفير أرقى مستويات الرعاية الطبية

الدوحة - الراية:

اعتبر السيّد عمر الفردان، الرئيس التنفيذيّ لمجموعة الفردان أنّ دخول المجموعة إلى المجال الطبيّ بمثابة لَبِنةٍ جديدةٍ في هرم نجاحات المجموعة الرائدة منذ العام 1954 وحتى يومنا هذا؛ والتي أصبحت منذ ذلك الحين واحدةً من أشهر شركات الأعمال العائلية الرائدة في جميع مجالات الأعمال في المنطقة.

وأكّد في تصريحات صحفيّة أنّ مجموعة الفردان لن تدّخر جهدًا في تحقيق خدمة وطننا الغالي قطر بما يتّسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعتمد على التنوّع الاقتصادي والتنمية المُستدامة.

وردًا على سؤال حول خوض غمار القطاع الطبي، قال عمر الفردان: لدى مجموعة الفردان تراث أصيل من تقديم الخدمات الراقية والرائدة عالميًا لأكثر من ستّين عامًا. وأضاف: لطالما سعت مجموعة الفردان للبحث عن المشاريع والفرص الجديدة وحدّدت القطاع الطبي كمجال جديد.

وأشار إلى أنّ مجموعة الفردان قامت بإجراء دراسات وأبحاث شاملة والتي شملت تقييمًا شاملًا وفهمًا دقيقًا للنظام الطبيّ في البلاد، وفي ذات الوقت تقييم الشركاء المُحتملين. وتُعتبر هذه الخُطوة جزءًا من مسؤولية مجموعة الفردان الاجتماعية تجاه دولة قطر.

اختيار الشريك

وردًا سؤال حول نورث وسترن مديسن كشريك في هذا المشروع، أوضح عمر الفردان أنه شريك ذو سمعة عالمية وخبرة لا تضاهي- حيث إنها مصنفة ضمن أفضل ١ % من مُستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، ونالت المركز الأوّل في ولاية ألينوي لست سنوات على التوالي. بالإضافة إلى النظام الصحي الأكاديمي المُتميز، وتضمّ أكثر من ١٠ مستشفيات وما يزيد على ٢٠٠ مركز للعيادات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تضمّ أكثر من ٣٠٠٠٠ موظف في طاقمها من بينهم ٤٠٠٠ طبيب ومُمارس. وقال: تعدّ نورث وسترن هي الرؤية المُشتركة بين نورث وسترن ميموريال هيلث كير، وكلية نورث وسترن فينبرغ للطب والتي تهدف لتغيير مُستقبل الرعاية الصحية نحو الأفضل بناء على آخر الأبحاث الطبية. كما أنها تقدّم الرعاية المُتمحورة حول المريض والاستخدام المُبتكر للتكنولوجيا لتعزيز الخدمات الطبية والسعي المُستمر نحو تقديم الرعاية الصحية المتميزة. وأضاف إنّ نورث وسترن تشترك مع مجموعة الفردان في باقة من القيم الجوهرية التي تعتمد في مضمونها على السعي نحو التميّز.

النموذج الأمريكيّ

وحول اختيار النموذج الأمريكيّ كشريك لمجموعة الفردان، قال عمر الفردان: إننا اخترنا تطبيق النموذج الأمريكي الذي يتمحور حول المريض، والنهج الذي يتّسق مع إرث مجموعة الفردان استنادًا إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات وأرقاها. والسعي المُستمرّ نحو التميز وتقديم أرقى مُستويات الرعاية الطبية.

شراكة كاملة

ووصف عمر الفردان الشراكة بين مجموعة الفردان ونورث وسترن بأنها شراكة كاملة مبنية على رؤية مشتركة، وتمتدّ على مدى المراحل الأولية والتحضير والتنفيذ والتشغيل.

رعاية المريض

وحول اعتماد النموذج الأمريكي الذي يتمحور حول المريض في تصميم مركز الرعاية الطبية اليومية، أوضح عمر الفردان: سيتسنّى للأطباء التنقل بيسر وسهولة بين غرف المرضى مما يقلل من حاجة المرضى للحركة في أرجاء المكان. ووجود غرفتين أو أربع غرف للكشف لكل طبيب سيسمح له بقضاء وقت إضافي مع المريض أثناء الكشف وعدم قضاء المريض لأي وقت إضافي في انتظار العلاج.

مميزات عديدة

وحول ما يميّز الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن عن أي مقدّم خدمات طبية في قطر، قال: تعدّ الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن إضافة قيمة لخدمات القطاع الصحي في قطر بتوفير الرعاية الأكثر تقدمًا وابتكارًا إلى جانب التميز في الخدمة. وتعزيز مكانة قطر في مجال السياحة الطبية في المنطقة وتسليط الضّوء عليها كمركز إقليمي للخدمات الطبية الراقية.

وأضاف: لدى الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن رؤية مُتكاملة ومنظور شامل للتعاطي مع المرضى، وجعل كل خُطوة من خُطوات العلاج عملية في مُنتهى السلاسة، كما يمكن للمرضى الاستفادة من الخدمات المُختلفة التي توفّرها شركات مجموعة الفردان الأخرى في التخطيط لفترة علاجهم ونقاهتهم.