صاحب السمو يستقبل ناصر العطية

الدوحة - ‏قنا:‏

استقبل حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، بقصر البحر صباح أمس، السيّد ناصر العطية المتوّج بلقب النسخة الحادية والأربعين من رالي داكار الدولي للموسم 2019.

وفي بداية المُقابلة، هنّأ سموّ الأمير السيّد ناصر العطية على التتويج بهذا اللقب للمرّة الثّالثة، مُتمنياً له دوام التّوفيق في مسيرته الرياضية.

من جانبه، عبّر السيّد ناصر العطية عن شكره وتقديره لسموّ أمير البلاد المُفدّى على شرف مُقابلة سموّه، وأهدى سموّه جائزة البطولة امتناناً لدعمه له في إنجازاته الرياضية.