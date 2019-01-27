الآسيوي يهنئ العنابي بتأهله للمربع

قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التهنئة للعنابي بمناسبة بلوغه دور نصف النهائي لكأس آسيا 2019 بالإمارات

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كما هنأ الاتحاد الآسيوي المنتخبات الثلاثة الأخرى التي تأهلت إلى المربع الذهبي.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا ذكر فيه: تتقدم أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتهنئة إلى المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى قبل نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ونجحت منتخبات الإمارات المضيفة وقطر وإيران واليابان في بلوغ الدور قبل النهائي بعد ختام مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة.

وعبرت منافسات البطولة حتى الآن عن أعلى مستويات الروح الرياضية، وعكست شعار البطولة (جمع قارة آسيا).

ويدعو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كافة أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية من فرق وجماهير وإعلام لمواصلة العمل على الارتقاء بروح اللعبة في الملعب، من خلال الاحترام والتسامح والوحدة.

من ناحية أخرى تابع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي أول أمس التطبيق الناجح لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR والتي تطبق في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتوجه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى غرفة عمليات الفيديو في استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، خلال مباراة ربع النهائي التي شهدت فوز قطر على كوريا الجنوبية 1-0.

وجرى تطبيق نظام الفيديو المساعد بعد موافقة ودعم الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم IFAB، حيث جرى التطبيق اعتباراً من الدور الثمانية. وقال الشيخ سلمان: إنه أمر مشجع، مشاهدة احترافية وتفاني الفريق العامل على تطبيق نظام الفيديو المساعد بنجاح في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأضاف: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان دائماً مصمماً على الاستفادة من التكنولوجيا من أجل مصلحة البطولة، وقد شاهد الجميع نجاح تطبيق النظام حتى الآن، ونحن نتطلع الآن لمباريات الدور قبل النهائي والنهائي، حيث سيوفر نظام الفيديو المساعد دعما كبيرا للحكام.

وأوضح: باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم على مساعدتهم من أجل ضمان جاهزيتنا لتطبيق نظام الفيديو المساعد، وكذلك للشركات العالمية الرائدة التي تقوم بتوفير هذه التكنولوجيا.