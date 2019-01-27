أطالب لاعبينا بالهدوء والصبر أمام الإمارات

حوار - رجائي فتحي

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أكد عبد العزيز السليطي نجم منتخبنا الوطني والعربي السابق أن ما يحققه منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية أدخل السعادة في قلوب الجميع وهو نتيجة عمل لسنوات واستقرار فني وإداري ولاعبين صغار قدموا مستويات كبيرة.

وتوقع السليطي أن يواصل منتخبنا الوطني مشواره في الآسيوية بكل نجاح متمنيا له العودة للدوحة باللقب الآسيوي لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية.

ماذا سيفعل منتخبنا أمام الإمارات يوم بعد غد الثلاثاء في نصف النهائي الآسيوي؟ والعديد من الأسئلة التي وضعتها الراية الرياضية أمام نجم الكرة العنابية وتشافي الكرة القطرية عبد العزيز السليطي وأجاب عنها بكل صراحة في تفاصيل الحوار التالي:

• كيف ترى ما يقدمه العنابي في البطولة الآسيوية؟

- عمل ناجح ومميز جدا من جانب الجميع وهو نتيجة عمل سنين سابقة من الجد والاجتهاد واستقرار فني وإدارة ولاعبين على مستوى عال من الشباب الصاعد سيكون لهم مستقبل واعد لكرة القدم القطرية ونجحوا في الوصول لنصف النهائي القاري بجدارة.

مواجهة صعبة

• وكيف ترى لقاء الإمارات في نصف النهائي؟

- مباراة ستكون صعبة لأنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولكن لاعبي العنابي لعبوا تحت الضغط وقادرون على تحقيق الانتصار والحقيقة من وجهة نظري بعد المنتخب الكوري الجنوبي لا أرى مواجهة أصعب من ذلك وما أتمناه أن يكون التوفيق حليفا للاعبي العنابي لتحقيق الفوز في اللقاء وإسعاد الجميع.

نصيحتي للاعبين

• وبماذا تنصح اللاعبين قبل هذه المباراة؟

- الهدوء والصبر لأن مثل هذه المباريات الإقصائية وفي هذا الدور وعلى بعد خطوة من النهائي تحتاج إلى صبر كبير من اللاعبين، وما أستطيع أن أقوله لهم ثقوا في إمكانياتكم وقدراتكم العالية ونحن جميعا نثق في قدرتكم على تحقيق الانتصار والذهاب للنهائي والفوز باللقب بإذن الله.

فخر وسعادة

• تشعر أن العنابي قادر على الفوز باللقب؟

- كما ذكرت لك بعد الكوري الجنوبي لا يوجد منتخب أقوى منه حيث لديه لاعبون يلعبون بالدوريات الأوروبية ويقدمون مستويات عالية وبه خبرات كبيرة ونحن نجحنا في تحقيق الانتصار عليه بالتنظيم والصبر في الملعب واستمرار الفرص وكلنا نشعر بالفخر والسعادة بما يقدمه منتخبنا في البطولة.

• في كل مرحلة يظهر نجم بالعنابي للحسم من تراه يحسم مواجهة الإمارات؟

- منتخبنا يعتمد على الجماعية في الأداء وهذا سر تفوقنا في البطولة ووصولنا لهذا الدور إنجاز غير مسبوق لكرة القدم القطرية وأرى أن معز علي نجم منتخبنا بإذن الله سيكون عريس هذه المباراة ويقود العنابي لتحقيق الانتصار ومواصلة التسجيل.

حسم اللقاء

• هل تتوقع المباراة تنتهي في الوقت الأصلي أم تذهب للإضافي وركلات الترجيح؟

- بإذن الله منتخبنا يحسمها في الوقت الأصلي من اللقاء وهم يلعبون بكل ثقة وبثبات في الملعب وهذه الثقة تنعكس على متابعي العنابي وأشعر بالتفاؤل بقدرة منتخبنا على تحقيق الانتصار بإذن الله وإسعاد الجماهير المنتظرة وصوله للنهائي والعودة للدوحة بكأس البطولة بإذن الله.

مستوى طارق

• من أعجبك من لاعبي العنابي في البطولة ؟

- الجميع يؤدي بصورة متميزة ولا قصور على أي لاعب بالعنابي والمفاجأة السارة بالنسبة لي الأداء الذي يقدمه طارق سلمان قلب دفاع العنابي حيث يلعب بهدوء وثقة وقدم مستويات ممتازة وثابتة في البطولة حتى الآن وأعتبره من نجومها وكذلك كل لاعبي العنابي أعتبرهم بمثابة نجوم فوق العادة في البطولة.

• وماذا تتمنى من العنابي في بقية المشوار؟

- أن يعود لنا بإذن الله بالكأس لأول مرة في الدوحة وهو قادر على تحقيق ذلك وأتمنى أن يتوج نجم منتخبنا معز علي بلقب هداف البطولة وهو قادر على إضافة المزيد من الأهداف وأتمنى له التوفيق مع بقية لاعبي العنابي.

• وكيف ترى البطولة بصورة عامة؟

- كمستوى فني قليلة في الدور الأول لوجود 24 منتخبا لأول مرة فيها ورأينا بطلا مثل أستراليا خسر من الأردن وكذلك خرج أمام الإمارات ولم يعد «بالبعبع» الذي يخيف في البطولة ونفس الأمر مع منتخب كوريا الذي سقط في أول اختبار حقيقي له أمام منتخبنا الوطني، ومع توالي المباريات في الأدوار الإقصائية ارتفع المستوى الفني وسوف تزيد قوة في مباراتي نصف النهائي ثم في المباراة النهائية التي أتمنى تواجد العنابي فيها.