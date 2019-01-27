اليوم ختام بطولة التنس المفتوحة

متابعة - أحمد سليم

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تختتم مساء اليوم منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة الاتحاد القطري للتنس المفتوحة التي بدأت قبل حوالي أسبوعين على ملاعب مجمع خليفة الدولي وذلك بمشاركة 320 لاعبا ولاعبة منهم أكثر من 60 مشاركا من المنتخبات الوطنية.

وكانت النتائج الأخيرة لبطولة الاتحاد القطري للتنس المفتوحة قد أسفرت عن فوز لاعب منتخبنا مبارك شنان بلقب فردي الرجال إثر فوزه على نظيره موسى شنان بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 63 / 63.

من جانب آخر، حقق اللاعب غانم السليطي لقب فردي الأولاد لتحت 12 سنة.

أما في مسابقة فردي الرجال، فقد حصل الثنائي مبارك شنان وسلطان خلفان على المركز الأول إثر فوزهما على الثنائي أنس الأمراني وعمر عبدو بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 63 / 63.

من جهة أخرى، توجت اللاعبة سارة مغوفل بلقب فردي السيدات بعد انتصارها على نظيرتها ماريانا راميراز بمجموعتين مقابل واحدة 46/ 62 /63.

من جهة أخرى يبدأ يوم غد الإثنين منتخب الرجال مشاركته في ثلاث بطولات للاتحاد الدولي للتنس للمستقبل «فيوتشرز» التي تستضيفها تونس على مدار ثلاثة أسابيع بمجموع جوائز 15 ألف دولار لكل واحدة.

ويضم وفد عنابي الرجال في مشاركته الخارجية بتونس الشقيقان موسى ومبارك شنان.