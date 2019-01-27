الشيخ جوعان بن حمد يتفقد ملعب مونديال القوى

الدوحة الراية :

قام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019 بجولة تفقدية يوم الخميس الماضي في استاد خليفة الدولي الذي يستضيف المنافسات، ورافقه خلال الجولة سعادة دحلان الحمد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، نائب رئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة، وسعادة جاسم البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية.

وقام سعادة الشيخ جوعان بتفقد مرافق الاستاد حيث تستضيف قطر البطولة للمرة الأولى في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والمقررة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، وسيتم خلال البطولة استخدام تقنية التبريد حيث تبلغ درجة الحرارة في الاستاد بين 24 و26 درجة مئوية.

ويسمح نظام التبريد في السيطرة على درجات حرارة معينة، وأيضا على نسبة الرطوبة بتقنية متطورة صديقة للبيئة في الاستاد الحاضن للبطولة، وذلك من أجل إتاحة أجواء مريحة للجمهور واللاعبين.

وللمرة الأولى، سيتم ترحيل كافة المنافسات الصباحية، إلى الفترة المسائية وتقسيم الفترة المسائية مع وجود راحة لمدة ساعة بين المنافسات المختلفة مع ترتيب فعاليات ترفيهية وعائلية، وستتم إقامة الماراثون في الفترة المسائية عبر كورنيش الدوحة وحول منطقة الأبراج، مع إضاءة منطقة السباق بالكامل الذي سيشهد إقامة فعاليات ترويجية وترفيهية للجماهير والعائلات.

من جانب آخر، ستقوم اللجنة المنظمة بإجراء بروفة أخيرة للتجهيزات والتحضيرات الجارية من خلال استضافة الدوحة لبطولة آسيا لألعاب القوى في شهر أبريل المقبل.