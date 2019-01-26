لقاء تعريفي لأولياء أمور الطلبة الجدد بالجامعة.. اليوم

الدوحة - قنا:

ينظم «برنامج أولياء الأمور» بإدارة القبول بجامعة قطر اليوم السبت لقاءً تعريفياً لأولياء أمور الطلبة المقبولين في جامعة قطر لفصل خريف 2018، وربيع 2019، وسيعقد اللقاء في قاعة ابن خلدون بمبنى الجامعة.

يهدف اللقاء الى دعم وتعزيز أواصر التواصل والحوار ومشاركة أولياء الأمور في العملية التعليميّة.

وسيتضمن اللقاء عدداً من الفعاليات والجلسات النقاشيّة للردّ على الاستفسارات، وستشارك عدد من الإدارات للتعريف عن خدماتها المقدّمة للطلبة ولأولياء الأمور.

ويحرص برنامج أولياء الأمور بإدارة القبول، على تنظيم لقاء دوري يجمع بينها وبين أولياء أمور الطلبة، وذلك بهدف تيسير وتطوير ودعم العلاقات الدائمة بين الجامعة وأولياء الأمور، ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية والتطويرية لطلبة جامعة قطر، ما يدعم المهمة التعليميّة للجامعة.

ويعمل البرنامج على خلق بوابة للتواصل بين الجامعة وأولياء الأمور، وتقديم خدمات عديدة منها تعريفهم بالخدمات المقدّمة للطلبة، والإجابة عن استفساراتهم، وتنظيم لقاءات دورية معهم وغيرها من الخدمات، وذلك في سبيل تعزيز دور أولياء الأمور في المجتمع الجامعي لدعم نجاح وتطوّر الطلاب.