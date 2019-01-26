تعريف طالبات الصيدلة بالصناعة الدوائية القطرية

الدوحة - الراية :

نظمت كلية الصيدلة زيارة ميدانيّة إلى مقر مصنع شركة قطر فارما للصناعات الدوائيّة، بهدف تعريف الطالبات إلى الطرق المعقمة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية (مثل المحاليل الوريدية) وممارسات التصنيع الجيدة الواجب الالتزام بها وتطبيقها في مثل هذه الصناعات، كما تساعد مثل هذه الزيارات على زيادة فهم الطالبات لخط الإنتاج الدوائي بدءًا من المواد الخام ووصولًا إلى الأسواق، وتندرج هذه المجهودات في سياق تشجيع الصناعة الدوائيّة.

بدأت الزيارة بترحيبٍ من الدكتور أحمد السليطي، رئيس مجلس إدارة قطر فارما، الذي استقبل الوفد الزائر من الطلبة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة كاترينا جوراتشينوفا، عضو هيئة التدريس في العلوم الصيدلانية ومنسقة الزيارة الميدانية، وقال د.السليطي: «إنَّ زيارة طالبات كلية الصيدلة لنا اليوم هي علامةٌ على استمرار التعاون المميّز بين شركتنا وكلية الصيدلة التي بدأت منذ 2009، حيث تعاونا مع مختبر الصيدلانيات في جامعة قطر على تطوير وفحص الكثير من منتجاتنا والمواد الخام ونحن سعيدون باستمرار هذا التعاون».

من جهتها قالت د.كاترينا جوراتشينوفا: أتاحت الزيارة للطالبات فرصة التعرُّف عن قرب على التطبيق العملي لما تعلمنه نظريًا خلال المقرر، وأسهمت في زيادة إدراك الطالبات لدور الصيدلاني ومكانته في عملية إنتاج وتصنيع الدواء في تنمية اهتمامهن في هذا المجال.