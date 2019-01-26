الهند تثمن الإصلاحات العمالية في قطر

كتب - إبراهيم بدوي:

أشاد سعادة بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، بالإصلاحات العماليّة التي أقرّتها قطر لحماية حقوق العمالة، معرباً عن امتنانه لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على مواصلة رعايتها ودعمها للجالية الهنديّة.

وقال سعادته في تصريحات صحفيّة بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية السبعين للهند، إننا نرحّب بالإصلاحات السياسيّة الأخيرة التي أعلنتها حكومة قطر لحماية حقوق العمال المُغتربين. وهذه المبادرات تشير إلى استعداد قطر لمعالجة قضايا العمل بطريقة بنّاءة.

وقال السفير الهندي اننا نحتفل أيضاً بعلاقاتنا المتجذرة التاريخية والمتعدّدة الوجوه مع قطر، وأغتنم هذه الفرصة لأشكر شعب قطر على الدفء وحسن الضيافة، لافتاً إلى أن التقدّم الذي حققته قطر في مختلف المجالات، خاصة في البنية التحتيّة، والأمن الغذائي، والنقل، والتجارة الدوليّة، والسياحة، والقطاعات الأخرى مثير للإعجاب. وأعرب عن سعادته بأن الجالية الهندية لعبت دوراً هاماً في المساهمة في تقدّم قطر ورعاية روابط التبادل والتعاون بين البلدين.

وشدّد السفير كوماران على أن الروابط التاريخيّة بين قطر والهند بمثابة أساس متين لعلاقتنا المعاصرة المتنامية. وأضاف، لقد كان لدينا ثلاث زيارات ناجحة للغاية على أعلى المستويات من الحكومتين، على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي وضعت إطارًا لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، بزيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين عام 2017 و2018. كما عقدنا الجولة الثالثة من مشاورات مكاتب وزارتي الخارجية في أغسطس 2018. بالإضافة إلى ذلك، كان لدينا زيارات أخرى قامت بها الوفود الرسميّة ورجال الأعمال، والتي أضافت قوة دفع إلى المشاركة المتنامية في التجارة والتبادل التجاري.

وقال إن التعاون بين الهند وقطر في قطاعات متنوّعة شهد نمواً مطرداً في إطار ممتاز وفرته روابط وثيقة تاريخياً ومشاركة منتظمة وموضوعيّة، بما في ذلك على أعلى المستويات بين الحكومتين. وقال إن الاقتصاد الهندي الكبير والمتنوّع، ومعدّلات النمو المرتفعة بشكل مستمر على مدى سنوات عديدة، توفر فرصًا كبيرة للمستثمرين، بما في ذلك دولة قطر، لافتاً إلى احتفاظ الهند بمكانتها كأكبر اقتصاد ينمو في العالم عام 2018.

توسيع التعاون

وأكد السفير الهندي حرص البلدين على توسيع التعاون لمصلحتهما المتبادلة في مجالات الطاقة، والأعمال التجارية، والتمويل، والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، والتعليم والأبحاث، والرياضة، والسفر والسياحة وغيرها من المجالات. وأعرب عن سعادته بمشاركة الشركات الهندية ولعبها دوراً مهماً في العديد من المشاريع في قطر لكأس العالم عام 2022.

قطاع الطاقة

وأكد سفير الهند لدى الدوحة أن بلاده تقدّر بشكل كبير الشراكة الحيوية مع قطر في قطاع الطاقة. وقال: نقدّر بعمق الدور الذي تلعبه قطر كمصدر موثوق للطاقة لتلبية المطالب المتزايدة للهند. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال إلى الهند، في حين أنها تعدّ ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند. وتبلغ قيمة صادرات قطر إلى الهند حالياً أكثر من 10 مليارات دولار، ما يجعل الهند ثالث أكبر وجهة تصدير لمنتجات قطرية. وتعتزم الهند زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الهندي، الذي يصل حالياً إلى حوالي 7٪، إلى 20٪ بحلول عام 2030. وبالتالي، ستظل قطر شريكاً رئيسياً في حساباتنا حول أمن الطاقة لسنوات عديدة قادمة.

تعاون دفاعي

ونوّه السفير كوماران بأن التعاون بين قطر والهند في مجال الدفاع والأمن يشكل دعامة هامة في جدول أعمال البلدين الثنائي. وأضاف: لقد تطور تعاوننا في مجال التدريب والموارد البشرية في الآونة الأخيرة. وتشارك الهند بانتظام في معارض DIMDEX التي تدور كل سنتين في قطر. وتقوم السفن البحرية الهندية بزيارة قطر بشكل منتظم كجزء من تعاوننا وتفاعلنا الثنائي. ونحن نتطلع إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة التعاون الدفاعي المشتركة في وقت يجتمع فيه الطرفان في المستقبل القريب.

الأزمة الخليجية

وشدّد السفير الهندي على أن السلام والأمن في الخليج لهما أهمية قصوى لاستمرار التقدّم والازدهار في بلدان المنطقة. وقال، ينبغي للبلدان المعنيّة أن تحل خلافاتها من خلال عملية حوار سلمي بنّاء ومفاوضات سلميّة تستند إلى مبادئ دولية راسخة من الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. وأكد ترحيب الهند بجهود سمو أمير الكويت لتشجيع الحل السلمي للأزمة. وننضم إلى القوى العالميّة الأخرى في دعم جهود الكويت للتوسّط في حل.

قطر - الهند ٢٠١٩

ونوّه السفير كوماران بالتعاون في الشؤون الثقافية والشبابية قائلاً إنه يشكل بعداً آخر مهماً في علاقتنا الثنائيّة. وهناك تبادلات ثقافية ورياضية منتظمة بين الجانبين، بموجب أحكام اتفاقية التعاون الثقافي الثنائي. ويتم الاحتفال عام 2019 بسنة الهند - قطر الثقافيّة.