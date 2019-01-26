مبادرة «خير قطرنا» تعزز الأمن الغذائي

الدوحة - الراية :

ساهمت مبادرة «خير قطرنا» المنبثقة عن حملة «صحتك أولاً» بتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في قطر وأنتجت أطناناً من الخضار والفاكهة من خلال البيوت الخضراء في المدارس القطريّة. وكانت «صحتك أولاً» قد أدخلت منذ عام 2012 أكثر من 130 بيتاً أخضر إلى المدارس القطرية بهدف تشجيع طلاب المدارس على الزراعة وتناول الأكل الصحي وانتهاج أنماط الحياة الصحية لإعداد أجيال معافاة تستطيع تحقيق رؤية قطر 2030.

بدأت الحملة منذ عامين بتوسيع نطاق البيوت الخضراء، فأنشأت 3 بيوت محمية كبيرة في 3 مدارس بهدف المساهمة بزيادة الإنتاج المحلي وطرحت في الأسواق المحلية خلال 10 أشهر كميات كبيرة من الطماطم والخيار والفلفل واللوبياء. وقد استخدمت «صحتك أولاً» ريع المنتجات لزيادة عدد البيوت الخضراء الكبيرة إذ تمّ إضافة 7 بيوت محمية لترتفع كمية الإنتاج هذا العام مع طرح منتجات إضافية ومن بينها الفراولة. وتسعى «صحتك أولاً» إلى تطبيق استراتيجيتها في هذا الإطار حيث تخطط لإنشاء بيوت محميّة في أكبر عدد من المدارس الحكوميّة في قطر.