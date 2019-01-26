نحتاج 3 مصانع أعلاف لخدمة المزارع

كتب - عبدالحميد غانم:

أكّد أصحاب مزارع، أن توفير الأعلاف هو المِفتاح الرئيسي لقطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما أن 70 % من كلفة الإنتاج الحيواني تتمثل في الأعلاف التي نستوردها من الخارج.

وقالوا ل « الراية » إنّ قطر بحاجة إلى شركة مُساهمة ضخمة للصوامع لتخزين الحبوب، و3 مصانع أعلاف جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين طنّ سنوياً لتلبية احتياجات قطاع الثروة الحيوانية من دواجن وأبقار وإبل وأغنام ليتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى 8 ملايين طنّ خلال 3 أو 4 سنوات.

وأضافوا: الحبوب ترتكز بالدرجة الأولى في دول مثل روسيا، وأوكرانيا، والبرازيل، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية، ونحن نستطيع استيراد المواد الأولية لإنتاج الأعلاف محلياً من هذه الدول مقابل توريد سماد اليوريا لهم، خاصة أن قطر من أوائل الدول بالعالم في إنتاج اليوريا، وهذا سيخفض حوالي 50 % من أسعار وتكلفة هذه الحبوب.

وأشاروا إلى أنّ قطاع الدواجن وحده بحاجة من 120 إلى 150 طناً من الأعلاف يومياً، وسيصل إلى 250 طناً في ظل النمو الذي يشهده هذا القطاع، بجانب وجود مليون و600 ألف رأس من الماشية بحاجة إلى 5 ملايين طنّ أعلاف سنوياً، فضلاً عن أن كل رأس من الأغنام تستهلك 5 كيلو أعلاف يومياً، وهذا فقط نوع واحد من الثروة الحيوانية.

وأوضحوا أن قطر في ظلّ التكنولوجيا الزراعية الحديثة قادرة على زراعة حبوب الأعلاف مثل الذرة والصويا إذا ما تمّ إضافة مساحات جديدة لها من الأراضي وتخصيص مزارع جديدة، خاصة أنّ كل مزرعة من ال 1400 مزرعة القائمة تزرع الذرة والصويا بكميات معقولة، وبها بنية تحتية ممتازة، وإذا ما قامت الجهات المعنية بإضافة مساحات جديدة لها وتخصيصها في زراعة الحبوب التي تدخل في إنتاج الأعلاف سيكون لدينا إنتاج كبير يغطي على الأقلّ حوالي 40 % من حبوب إنتاج الأعلاف، ويقلل من عملية الاستيراد.



أحمد الخلف:

الأعلاف بوابة نمو الثروة الحيوانية





يقول رجل الأعمال أحمد الخلف، صاحب مزرعة أجريكو: 70 % من كلفتة الإنتاج الحيواني هي الأعلاف ونحن نستوردها من الخارج، لأننا لا نستطيع زراعة حبوب الأعلاف محلياً سواء فول الصويا أو الذرة وغيرهما ومعها المركزات، فنقوم باستيرادها وتحويلها إلى أعلاف للثروة الحيوانية سواء الدجاج أو الأغنام أو الأبقار أو الإبل.

ويضيف: لاتوجد دولة بالعالم لاتستورد الحبوب حتى الدول التي بها أنهار وأراضٍ جيّدة ومُناخ مُعتدل، وهذه الحبوب ترتكز بالدرجة الأولى في دول مثل روسيا، وأوكرانيا، والبرازيل، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية، ونحن نستطيع استيراد المواد الأولية لإنتاج الأعلاف محلياً من هذه الدول مقابل توريد سماد اليوريا لهم، خاصّة أن قطر من أوائل الدول بالعالم في إنتاج اليوريا، وهذا سيخفض حوالي 50 % من أسعار وتكلفة هذه الحبوب.

وقال: بدون أعلاف لايمكن بناء قطاع حيواني آمن وصحي، ومن الضروري توفير الأعلاف لمزارع الدواجن وللإنتاج الحيواني بشكل عام بأسعار مُناسبة، وهذا يدعونا إلى إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأعلاف تكون الركيزة الأساسية للإنتاج الحيواني، وهذا يتطلب بناء منظومة نقل عالمية ورخيصة لنقل الحبوب إلى قطر، وبناء مخازن ضخمة لتخزين الأعلاف، وإنشاء شركة مُساهمة مُغلقة لإنتاج جميع أنواع الأعلاف للثروة الحيوانية، ومنها بالطبع الدواجن، وبالتالي إذا امتلكنا النقل اللوجستي سنمتلك بالطبع إقامة صناعة كبيرة للأعلاف.

ويواصل الخلف بالقول: بوابة الأمن الغذائي هو ميناء حمد والمنظومة اللوجستية يجب أن تكون في الميناء أو قريبة منه لتخزين حبوب الأعلاف وكذلك الأرز والسكر، وهنا على الدولة مساعدة القطاع الخاص في إقامة مصنع أعلاف متكامل، ومعه بناء منظومة نقل كبيرة.

وأشار، إلى أن قطر بحاجة إلى شركة مُساهمة لإنتاج جميع أنواع الأعلاف بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين طن سنوياً ترتفع تدريجياً إلى 7 أو 8 ملايين سنوياً خلال 3 أو 4 سنوات، ولذلك وجود هذه الشركة ضرورة لتحويل قطر إلى مركز رئيسي لإنتاج الأعلاف في المنطقة.

وأوضح الخلف، أن قطاع الدواجن وحده بحاجة من 120 إلى 150 طناً من الأعلاف يومياً، وسيصل إلى 250 طناً في ظلّ النموّ الذي يشهده هذا القطاع، إذا ما علمنا أيضاً وهذا بحسب وزارة البلدية والبيئة أننا نمتلك مليوناً و600 ألف رأس من الماشية، وإذا كانت هذه الأرقام دقيقة، فهي بحاجة إلى 5 ملايين طن أعلاف سنوياً، وهذا فقط نوع واحد من الثروة الحيوانية، خاصة أن كل رأس من الأغنام يستهلك 5 كيلو يومياً من الأعلاف؛ أي 8 ملايين كيلو ما يعادل 8000 طن، وبالتالي نحن بحاجة إلى بداية قوية وطاقة إنتاجية لا تقلّ في البداية عن 5 ملايين طن سنوياً تزداد تدريجياً لتصل إلى 8 ملايين طن خلال 3 سنوات، لذلك نحن نعوّل كثيراً على ذلك، لأن الأعلاف هي المِفتاح الرئيسي لقطاع الثروة الحيوانية.

عويضة الكواري: أقترح تأسيس شركة للصوامع وأتوقع 3 مليارات أرباحاً

يقول عويضة سالم الكواري، صاحب مزرعة عذبة لإنتاج الدواجن: الأعلاف صلب قطاع الإنتاج الحيواني، خاصة الدواجن، ولذلك نحن نقترح إقامة شركة مُساهمة ضخمة للصوامع تستورد الحبوب وتخزنها لتوفيرالمواد الأولية من الصويا والذرة والمركزات لمصانع الأعلاف القائمة بأسعار مُناسبة لإنتاج الأعلاف وبيعها للمزارع أيضاً بأسعار تنافسية، وهذا يؤدّي إلى وفرتها واستقرار هذا القطاع ليستمرّ في زيادة إنتاجه في الأسواق.

ويضيف: هذه الصوامع سيكون لها جدوى اقتصادية كبيرة، لأن هناك إقبالاً كبيراً على الأعلاف من أصحاب المزارع، لأنه على سبيل المثال إذا كانت مزرعة واحدة تذبح 35 ألف دجاجة في اليوم بمسالخها، فهذا معناه أنها بحاجة إلى 60 أو 70 طناً من الأعلاف يومياً، هذا بخلاف المزارع الأخرى في إنتاج الدجاج، وهي في ازدياد ما يعني أننا بحاجة من 200 إلى 250 طناً يومياً من الأعلاف لتلبية مطالبها، هذا بخلاف طبعاً بقية قطاع الثروة الحيوانية الأخرى من أغنام وأبقار وإبل، والتي بحاجة إلى الأعلاف.

وقال: نحن ننشد الصالح العام من وراء مُقترحنا وليس أي مصالح شخصية، وبالتالي توفير الأعلاف يحقّق الاستقرار لأصحاب المزارع ويحقّق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وإذا ما تمّ إنشاء شركة مُساهمة ضخمة للصوامع لتخزين حبوب صناعة الأعلاف، أتوقّع أن تحقّق أرباحاً من 2 إلى 3 مليارات ريال سنوياً للمُساهمين في حال إنشائها.

مبارك النعيمي:

مزارعنا قادرة على زراعة حبوب الأعلاف

يرى مبارك راشد النعيمي، صاحب مزرعة مصعب، أن السوق بحاجة إلى إقامة 3 مصانع جديدة للأعلاف على الاقلّ بجودة عالية تُنتج جميع أنواع الأعلاف، تُضاف إلى المصنع القائم حالياً لتلبية احتياجات أصحاب المزارع من الأعلاف، خاصة أنّنا نمتلك ثروة حيوانية مُتنوّعة الأبقار، والأغنام، والإبل والدواجن، وهي أنواع منها اللاحم، والبياض، وهناك أيضاً أبقار الحليب، وأبقاراللحوم، وكل نوع من الثروة الحيوانية له أعلاف خاصة به.

وقال: نحن دائماً نبحث عن استيراد الأعلاف، ولم ندرس زراعة الحبوب مثل الذرة، والصويا، والشعير، خاصة أنّ هناك تجارب ناجحة في زراعة الذرة المحلية، خاصة أيضاً أن الأعلاف ليست فقط حبوباً وإنما أيضاً برسيم.

وأكّد ولو حتى توفيرها بنسبة 30 أو 40% من أجل تقليل نسبة استيراد الأعلاف من الخارج.

وأوضح، أن قطر بإمكانها إقامة مخازن ضخمة لتخزين حبوب الأعلاف التي تكفي مصانع إنتاج الإعلاف المحلية لعام كامل، خاصة أن لدينا الآن ميناء حمد وبالإمكان إقامة هذه المخازن في محيطه لتكون قريبة جداً من وسائل النقل أو اللوجستي، وهذا أيضاً قطر قادرة على توفيره للقطاع الخاصّ للدخول بقوة على خطّ إنتاج الأعلاف.

ناصر علي: زيادة الأعلاف لمواجهة تنامي الثروة الحيوانية

يقول ناصر علي الكواري، صاحب مزرعة الصفوة: الدولة تعمل بجهد كبير على زيادة الثروة الحيوانية، سواء من الدواجن أوالماشية أو الإبل أوالأغنام، ولكنها لم تضع خُطة لزيادة إنتاج الأعلاف، فلا يوجد سوى مصنع واحد لايستطيع بمفرده تلبية احتياجات أصحاب المزارع وقطاع الثروة الحيوانية، وبالتالي من الضروري جداً إقامة 4 مصانع جديدة لإنتاج الأعلاف. ويضيف: عدم وجود خُطة لزيادة إنتاج الأعلاف يؤثّر بالسلب على الثروة الحيوانية، والأعلاف ليست فقط حبوباً وإنما أيضاً برسيم وخلافه، ونحن في قطر بإمكاننا زراعة الذرة والصويا في مزارعنا، ولكن هذا يتطلب زيادة مساحة أراضٍ إضافية للمزارع القائمة، وإضافة مزارع جديدة، لأن الثروة الحيوانية تحتاج إلى التغذية، وهذا القطاع مرتبط بالإنتاج الزراعيّ.

وقال: من يقول إننا لا نستطيع زراعة الحبوب في قطر عليه مراجعة وجهة نظره، لأن المزارع الحالية تزرع الذرة والصويا، وكذلك الشعير وإنتاجه جيد جداً، خاصة مع دخول التكنولوجيا في الزراعة، وبالتالي نحتاج إلى تخصيص عددٍ من المزارع في زراعة الذرة والصويا لإنتاج الأعلاف.

ويواصل: لدينا 1400 مزرعة قديمة بها بنية تحتية ممتازة فقط بحاجة إلى زيادة مساحتها، بجانب إضافة مزارع جديدة الفترة الماضية، وإذا ما قامت الجهات المعنية بإضافة مساحات جديدة للمزارع القديمة وتخصيص هذه المساحات الإضافية في زراعة الحبوب التي تدخل في إنتاج الأعلاف سيكون لدينا إنتاج كبير يغطي على الأقلّ حوالي 40 % من حبوب إنتاج الأعلاف، ويقلل من استيرادنا للحبوب.