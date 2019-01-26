افتتاح وحدة المها 3 بمستشفى الرميلة غداً

كتب - عبدالمجيد حمدي:

كشفت مريم نوح المطوع المدير التنفيذي لإدارة التمريض بمستشفى الرميلة عن افتتاح وحدة جديدة في قسم الإقامة طويلة الأمد للأطفال تحت مسمى المها 3 لاستيعاب المزيد من حالات الأطفال الذين يحتاجون لرعاية طبية مستمرة لافتة إلى أن الوحدة الجديدة سيتم تشغيلها غداً وتستوعب 12 حالة تضاف إلى 50 حالة يتم رعايتها في الوقت الحالي.

وقالت ل الراية خلال جولة في قسم الإقامة طويلة الأمد للأطفال بالرميلة إنه سيتم بدءاً من الغد نقل حالتين يومياً إلى وحدة المها 3 لافتة إلى أنه في الوقت الحالي توجد وحدتان اثنتان أخريان لاستقبال هذه الفئة من الأطفال المرضى ويبلغ عدد الأسرة بهاتين الوحدتين 50 سريراً وجميعها مشغولة.

وأضافت: إن وحدة المها تم إنشاؤها عام 2010 لاحتواء الأطفال المرضى في جميع مستشفيات الدولة الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة ويحتاجون لرعاية طبية بشكل مستمر ويحتاجون لملاحظة طبية بشكل دائم.

وأضافت: إن افتتاح الوحدة الثالثة سوف يخفف العبء عن الوحدتين الحاليتين، وسوف يسهم في استيعاب المزيد من الحالات التي تحتاج نقلها من مستشفيات حمد الطبية ولكن لا يوجد لها مكان في وحدة المها حالياً، مضيفة إن فرق الرعاية الطبية بوحدات المها تشمل خدمات للعلاج الطبيعي والصناعي والوظائفي والتغذية بحيث يمكن تأهيل المرضى للتغلب على الحالات المزمنة ودمجهم في المجتمع والذهاب إلى المدارس. وكشفت عن توفير وسائل نقل لعدد من الحالات في وحدتي المها حالياً للذهاب إلى المدرسة والعودة مرة أخرى وذلك من خلال سيارات الإسعاف التي تقوم بهذه المهمة.



حديقة خاصة لحالات الإقامة الطويلة بوحدات المها

قالت مريم المطوع إن وحدة المها توفر حديقة خاصة للأطفال المقيمين بالمستشفى حتى يتمكن الأطفال أن ينعموا بالطقس الطبيعي بعيداً عن الغرف المغلقة باستمرار مما ينعكس على حالتهم النفسية والصحية، موضحة أنه يتم تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال ورحلات خارج المستشفى أيضاً مما يخلق حالة من الراحة النفسية بين الأطفال المصابين ومن ثم ينعكس على نجاح العلاج وتقدم الحالات.

وأوضحت أن استقبال الحالات في وحدة المها يبدأ من المستشفى الذي يخضع الطفل فيه للعلاج حيث يقوم طبيب من وحدة المها بزيارة المريض لتقييم الحالة ويقرر إمكانية تنويمه في وحدة المها أم لا ومن ثم يتم التواصل مع الأهل وإخبارهم بالخطة العلاجية اللازمة للأطفال كما يتم استقبالهم لزيارة المكان الذي سيتم نقل الأطفال إليه.

سنيد المري:

الوحدة وفرت العناية الفائقة لابني

قال سنيد سعود المري - والد أحد الحالات التي تعالج في وحدة المها- إن ابنه يعاني من مرض ضمور العضلات مما يجعل الطفل عاجزاً عن الحركة ولكنه ينمو بشكل طبيعي ويتمتع بقدرات عقلية متزنة، موضحا أن ابنه ظل في العناية المركزة لفترة طويلة تصل إلى سنتين حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى حمد وتم نقله إلى وحدة المها في مستشفى الرميلة. ولفت إلى أن وحدة المها وفرت الرعاية الفائقة للطفل من جميع التخصصات مما جعل ذلك ينعكس على حالته النفسية والصحية، كما يتم توفير تكنولوجيا التواصل البصري للطفل للتواصل من خلال العين لأنه غير قادر على الكلام وقد تجاوز الثالثة من العمر، موضحاً أن الطفل يظل في وحدة المها بشكل مستمر ويقوم هو ووالدته بزيارته يومياً ويتم الاطلاع على حالته من قبل المتابعين له بشكل دقيق والذين يراقبون حالته بشكل متواصل ويتواصلون مع الأهالي في حال اتخاذ أي قرار بشأن العلاج.

ولفت إلى أنه يتم تنظيم جولات خارجية للطفل واصطحابه إلى المنزل في بعض الأوقات أو إلى المجمعات التجارية مما ينعكس على حالته النفسية بشكل كبير لافتاً إلى أنه يتم نقله من خلال سيارة الإسعاف أو سيارة خاصة مجهزة.

وأوضح أنه تم توفير علاج جديد للحالة التي يعاني منها الطفل رغم أنه غالي الثمن بشكل كبير جداً، وتعد قطر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي توفر هذا العلاج وذلك بفضل القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير هذا المستوى الرائع من الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على السواء.

وأشاد بمستوى الرعاية في وحدة المها للأطفال الذين يحتاجون لرعاية طبية مزمنة موضحاً أن مثل هذه الوحدة تهدف إلى علاج ودمج مثل هذه الحالات في المجتمع، موضحاً أن هذه الوحدة وفرت الكثير من الخدمات لهذه الفئة التي تحتاج رعاية طبية نوعية ومتميزة.

خطة لافتتاح قسم خاص بالمراهقين

أوضحت مريم المطوع أن هناك شروطاً معينة لاستقبال الحالات في وحدة المها وتتضمن أن تكون الحالات قابلة للتأهيل ويمكنها التجاوب مع خطط العلاج، أما بالنسبة للحالات التي تتطلب الإقامة في العناية المركزة فلا يمكن استقبالهم موضحة أن معظم الحالات في وحدة المها تتضمن إصابات حدثت منذ الولادة أو ضمور العضلات أو بعد حوادث السير أو بعد العدوى أو توقف القلب والتنفس للأطفال وحالات ما بعد التعرض للغرق. وتابعت: إن وحدة المها تستقبل الأطفال لما بعد 14 عاماً ولكن هناك خطة لافتتاح قسم خاص بالمراهقين من الحالات التي تضمها وحدات المها بحيث يتم توفير فريق طبي وتمريض وأخصائيين لهذا الهدف موضحة أنه لا يمكن نقل هذه الحالات إلى قسم الكبار والعجائز بل سيتم توفير خدمة خاصة بهم.