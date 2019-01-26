تواصل التضامن مع شيخ النقب أبو عزيز الطوري

الناصرة - وكالات :

يواصل قادة فلسطينيي الداخل احتجاجاتهم على اعتقال الشيخ صياح الطوري أبو عزيز (70 عامًا)، المعتقل منذ شهور ويمضي مدة عام في السجن الإسرائيلي لإدانته بالتصدي للسلطات الإسرائيلية التي هدمت قريته العراقيب في النقب نحو 140 مرة وكان يبنيها من جديد. وأكد قادة العمل الوطني والإسلامي داخل أراضي 48 أن النضال الجماهيري والنشاطات الشعبية الكفاحية هي “السبيل للدفاع عن حقوقنا اليومية والتاريخية في وطن الآباء والأجداد” .

وشارك العشرات من أعضاء لجنة المتابعة العربية العليا ونشطاء، وأهالي النقب والعراقيب داخل أراضي 48 اليوم، في تظاهرة قبالة سجن الرملة، حيث يقبع الشيخ صيّاح الطوري، شيخ العراقيب، ويقضي حكمًا جائرًا لـتسعة أشهر، انتقامًا لتمسكه بأرضه وقريته. ورفع المشاركون الشعارات التضامنية مع الشيخ صيّاح، والمنددة بجرائم السلطات الإسرائيلية، وألقيت كلمات أمام المشاركين، على أمل أن يصل صوت التضامن للشيخ أبو عزيز، الذي يتمتع بمعنويات عالية.

وقال رئيس اللجنة محمد بركة، إن الشيخ صيّاح عند كل اعتقال وجلسة محاكمة، كان يدخل بعزيمة ومعنوية، ويخرج بعزم أشد ومعنويات أكبر.